Film documentaire "Barnay-Bambuck, athlètes engagés": avant-première, aujourd'hui, salle Robert Loyson

Qui mieux que la fille des deux grands athlètes Antillais qu'étaient Roger Bambuck et Ghislaine Barnay pouvait parler d'eux ? Pourtant, d’Aurélie Bambuck, réalisatrice du documentaire "Barnay-Bambuck, athlètes engagés" se pose bien des questions, sur le vécu de ses illustres parents...

Nadine Fadel •

Deux illustres athlètes français

Un documentaire hommage, signé de leur fille

Synopsis

Avant-goût en images

Ghislaine Barnay est née le 8 octobre 1945, à Fort-de-France, en Martinique.Dans sa discipline, le saut en hauteur, elle deviendra triple championne de France, en 1967, 1968, puis 1969 et améliorera quatre fois, le record national, jusqu'à atteindre les 1,80 mètres, en 1969.Roger Bambuck, quant à lui, est venu au monde à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, le 22 novembre 1945. Son choix s'est porté sur la course de vitesse, discipline dans laquelle il a excellé, jusqu'à devenir double champion d'Europe. Il est même le seul sprinteur français à avoir détenu le record du monde du 100 mètres ; C'était en 1968, à Sacramento (Etats-Unis).20 ans plus tard, il deviendra secrétaire d’État à la jeunesse et aux sports, dans le gouvernement de Michel Rocard ; fonction qu'il assumera jusqu'en 1991.Ces deux athlètes, qui se sont croisés sur les pistes des stades, se sont mariés en 1974.C'est donc bien après leur carrière sportive qu'est arrivée Aurélie Bambuck dans leur vie. D'où le fait que cette enfant, leur enfant, se pose des questions sur cette partie de leurs parcours, où ils ont brillé aux yeux de la France et du monde, mais durant laquelle ils ont aussi subi le racisme.Ainsi est né le projet de leur consacrer un film documentaire, qui fera l'objet d'une diffusion, en avant-première, ce jeudi 29 octobre 2020, à 19h00, à la salle "Robert Loyson" du Moule.Ce film, «», réalisé par Aurélie Bambuck donc, a notamment été soutenu par France Télévisions, Guadeloupe La 1ère, la région Guadeloupe et la société "Enfant Sauvage Production"« Les parcours de Roger Bambuck et de Ghislaine Barnay résonnent toujours dans la mémoire collective française. Roger Bambuck est l’un des meilleurs sprinteurs français et Ghislaine Barnay est spécialiste du saut en hauteur. En 1966 à Budapest, Roger Bambuck devient champion d’Europe du 200 mètres et en 1968, à Sacramento, il égale le record du monde du 100 mètres. À la fin des années 60, Ghislaine Barnay est trois fois championne de France de saut en hauteur et améliore à quatre reprises le record de la France. En 1968, les deux athlètes participent aux Jeux olympiques de Mexico. Pour Aurélie Bambuck, le passé de ses parents a servi de tremplin, pour leur nouvelle vie et leurs nouveaux projets.En mêlant archives personnelles et entretiens avec les proches de la famille, Aurélie Bambuck racontera l’incroyable histoire de ses parents.D’une manière très intime, elle rendra hommage à ces deux champions antillais, au quotidien personnel si banal, mais qui font partie de l’Histoire du sport français. »