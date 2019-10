Fin de la garde à vue de Pascal Averne

La garde à vue de Pascal Averne, le nouveau directeur de la SEM Patrimoniale qui était depuis hier à la DIPJ à Morne Vergain aux Abymes, s'est terminée ce mercredi en fin de matinée. Il était entendu dans le cadre d’une enquête préliminaire ouverte par le Parquet de Basse-Terre pour des faits présumés de détournement de fond publics et de concussion. L'intéressé ainsi que ses conseils, Me Plumasseau et Me Hatchi, se refusent à tout commentaire sur le sujet. Le dossier devrait d'ailleurs connaître d'autres développements dans les prochaines semaines.Voir :