Football : les féminines guadeloupéennes se révèlent !

Le foot féminin a le vent en poupe, en Guadeloupe. Les équipes féminines locales participent à la Coupe de France ; c'est inédit ! La compétition a été lancée dimanche, avec un affrontement 100% moulien, entre l'AS Anonyme et le Dynamo. Une sélection de Gwada Girls a, par ailleurs, accédé à la finale du Championnat de la Caraïbe des moins de 14 ans, mais s’est inclinée, hier.

Nadine Fadel, avec Alexandre Houda •

De plus en plus de jeunes femmes pratiquent le football, en Guadeloupe. Des joueuses qui ne déméritent pas ; elles sont assidues aux entraînements et leurs performances sont appréciables.

Leurs efforts sont ainsi récompensés.

En effet, les équipes locales participent, cette saison, pour la première fois, à la Coupe de France de football. Les clubs qui souhaitaient s’engager ont été informés mi-juillet et la compétition a débuté hier (dimanche 27 août 2023).

Par ailleurs, les Guadeloupéennes de moins de 14 ans ont brillé, sur le Championnat de la Caraïbe ; elles se sont inclinées en finale, hier, face à la sélection de Martinique.

Coup d’envoi de la Coupe de France, dimanche

Le 27 août était donc jour de lancement officiel de la Coupe de France féminine, en Guadeloupe. L’accès à cette compétition prouve que le football féminin Guadeloupéen a franchi un nouveau palier ; c’est une grande première pour l’Outre-mer.

Alexandre Houda et Jean-Marie Mavounzy ont assisté au match opposant deux équipes mouliennes, au stade Jacques Ponremy : le Dynamo et l’AS Anonymes. Notre équipe a aussi recueilli les témoignages de fierté des joueuses.

Foot féminin : la Guadeloupe en Coupe de France • ©Alexandre Houda et Jean-Marie Mavounzy - Guadeloupe La 1ère

À la fin du temps réglementaire, chacune des deux équipes avait marqué un but. Le Dynamo s’est finalement distingué, suite à la séance de tirs au but : 5 - 4. L’AS Anonymes est éliminée.

L'un des 2 matchs de 1er tour de la Coupe de France opposait les équipes mouliennes Dynamo et AS Anonymes - 27/08/2023. • ©Alexandre Houda

Au total quatre formations étaient en lice, pour le 1er tour de la Coupe de France.

Le Siroco était face à l’AS Les Increvables, hier aussi. Et c’est Le Siroco qui s’est qualifié, sur le score de 12 buts à 0.

Cinglante défaite des U14 en finale du Championnat de la Caraïbe

La sélection guadeloupéenne féminine U14 s’est inclinée, hier, face à la Martinique, après avoir dominé la finale du Challenge Series de la Caribbean Football Union (CFU), le Championnat de la Caraïbe des jeunes filles de moins de 14 ans.

Après un résultat nul et vierge, la rencontre a été conclue aux tirs au but, à Antigua : 2 - 4.

Les U14 guadeloupéennes se sont inclinées en finale, mais n'ont pas démérité - 27/08/2023. • ©CFU Official

Les adolescentes guadeloupéennes peuvent, malgré tout, se réjouir d’avoir réalisé un beau parcours dans cette compétition.

Les U14 guadeloupéennes avaient battu les Bermudes, samedi, pour accéder à la finale du Challenge Series.