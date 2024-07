Formation et insertion professionnelle : via une convention, le rectorat et le Groupe Bernard Hayot unissent leurs efforts en faveur des jeunes

Parce qu’un quart des 15/29 ans sont ni en emploi, ni en formation, ni en études en Guadeloupe, le Groupe Bernard Hayot (GBH) a tenu à s’impliquer auprès du rectorat, afin de porter sa pierre à l’édifice. Un partenariat a été signé le 12 juillet dernier.

Un partenariat a été signé, le vendredi 12 juillet 2024, entre le rectorat de la Guadeloupe et le Groupe Bernard Hayot (GBH), pour la mise en place d’un dispositif en faveur de la formation et l’insertion professionnelle des jeunes ; cela, à travers un ensemble d’actions.

Il s’agira par exemple de mieux faire connaître, aux élèves, les différents métiers ; rien qu’au sein de GBH, le panel d’activités est important.

Ce rapprochement entre le monde scolaire et celui de l’entreprise, donnera aussi lieu à la mobilisation de moyens et de compétences, visant à aider et accompagner ce public dans l’obtention de stages, voire d’emplois ; les jeunes diplômés seront informés des opportunités.

Ce partenariat n’est finalement pas une nouveauté

GBH est un partenaire fidèle depuis 10 ans. En fait, cette convention formalise des actions qui existaient déjà et nous permet de les renforcer, pour l’avenir. Christine Gangloff-Ziegler, rectrice de l’académie de la Guadeloupe

Les chiffres parlent d’eux-mêmes dans l’archipel et ils témoignent d’une situation alarmante : un quart des 15/29 ans ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation.

L’insertion par l‘emploi apparaît comme une des solutions.

Le constat qu’on peut faire en commun, c’est qu’il y a un taux de chômage élevé, en Guadeloupe, puisqu’on est à 17% de taux de chômage. Et, à côté de ça, il y a de nombreuses offres d’emploi qui ne sont pas pourvues. Donc, il faut savoir comment on arrive à travailler plus encore, main dans la main, pour une meilleure adéquation et pour pouvoir répondre à la demande et, en même temps, offrir de l’emploi aux jeunes Guadeloupéens. Christine Gangloff-Ziegler, rectrice de l’académie de la Guadeloupe

Depuis plusieurs années, notre volonté est de contribuer à aider les jeunes à se familiariser avec le monde de l’entreprise. Avec le Rectorat, nous nous engageons à accompagner les jeunes dans leur construction professionnelle en Guadeloupe. Notre objectif est aussi de mieux faire connaître nos entreprises et les parcours professionnels qui pourraient leur être offerts. Rodolphe Hayot, directeur général de GBH

Le Groupe Bernard Hayot est fort d’une multiplicité de secteurs d’activité : le groupe s’illustre dans l’automobile, la grande distribution, la beauté, ou encore les spiritueux.

GBH est aux côtés du rectorat à de nombreuses occasions : depuis 8 ans, il est partenaire du "Prix de l’entreprise" qui récompense les meilleurs bacheliers professionnels, ses collaborateurs aident les élèves à préparer des entretiens de recrutements ou à rédiger leur CV, ils participent régulièrement aux jurys d’examens, notamment.