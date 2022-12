Forte houle : baignade interdite sur les plages de Deshaies

La baignade est interdite sur toutes les plages de la commune de Deshaies, dans l’actuel contexte de forte houle venue du Nord. La municipalité entend, par cet arrêté, prévenir tout incident sur le littoral du territoire aussi beau qu’il peut se révéler piégeur.

Nadine Fadel •

Si la météo est relativement clémente côté ciel, une importante dépression située très au Nord de l’archipel guadeloupéen, sur l’Atlantique, nous envoie son lot de vent et de houle.

Ce mercredi 7 décembre 2022, la mer reste agitée, comme ces derniers jours. Cette houle de Nord-Nord-Est provoque des remous sur la rade de Gustavia, à Saint-Barthélemy et sur les côtes exposées de la Guadeloupe : à Deshaies, Sainte-Rose, Anse-Bertrand et même du côté de la Pointe-des-Châteaux, à Saint-François.

Selon Emile Abauzit, prévisionniste à Météo France Guadeloupe, "les rouleaux vont s’amplifier, jusqu’à 2 mètres à 2,50 mètres, puis 3 mètres d’ici la nuit prochaine et demain". Il y a donc un réel risque, sur le littoral exposé.

Dans ce contexte d’épisode de houle du Nord annoncé, du jeudi 8 au dimanche 18 décembre, la ville de Deshaies mise sur le principe de précaution. Un arrêté interdisant la baignade sur toutes les plages de la commune a été pris et affiché sur les sites concernés, dès hier (mardi 6 décembre).

Ces mesures sont prises pour la protection de tous, par rapport aux spécificités des plages de notre territoire. Jeanny Marc, maire de Deshaies

Le maire compte sur le civisme de tous, sachant que l’objectif est d’éviter tout accident.

Rappelons que la haute saison touristique bat son plein, actuellement, dans l’archipel. En cette période, outre la population locale, les visiteurs sont nombreux à vouloir découvrir les plages de sable fin et doré de la Côte-sous-le-Vent ; celles de Deshaies sont particulièrement prisées.

Reste, pour la municipalité, à veiller à ce que l’affichage signifiant l’interdiction de baignade soit bien vu par tous les usagers.