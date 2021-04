Foyers de contamination à la Covid 19, les églises du Carmel et du Bas du bourg fermées jusqu'au 18 avril

Guadeloupe la 1ère •

Dans les deux cas, la contamination est partie des chorales des deux communautés écclésiales. Comme dans toutes les églises, l'organisation des chorales restent le point sensible de toutes les paroisses au cours des messes. Malgré le port du masque et la distanciation que chacun s'efforce de respecter, des choristes des deux églises ont été affectés par le virus.

L'ARS a immédiatement identifié les cas contacts et recommandé l'isolement des membres de ces chorales et l'obligation pour eux d'être testés à terme.

Le curé des trois paroisses de Basse-Terre a donc opté pour fermer les deux églises concernées. Les messes n'auront lieu qu'à la cathédrale jusqu'au 18 avril. Une messe supplémentaire a été ajoutée aux heures habituelles, elle aura lieu le dimanche à 9h30.

Il faut malgré tout souligner que, depuis le début de la pandémie et particulièrement, la réouverture des églises, ces deux foyers de contamination sont les premiers à avoir été identifiés dans les églises du diocèse. Ce qui démontre à la fois que les protocoles mis en place pour le respect des mesures sanitaires sont plutôt efficaces mais que la prudence reste de mise.