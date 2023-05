Génération 2000 : Darina Julan, créatrice de bijoux, une passion devenue métier

C'est à l'Îlet Pérou, à Capesterre Belle-Eau que Darina Julan a installé son atelier, juste à côté du magasin de sa mère. C'est d'elle que lui vient sa passion, la création de bijoux.

La jeune femme décide de se lancer en juillet 2020. Elle confectionne quelques pièces durant les vacances. Des bijoux de corps qu'elle vend à ses amies. Puis arrive le mois de septembre et les clients continuent de se presser à sa porte. Lors des fêtes de fin d'année, le carnet de commande se remplit tout naturellement.

Débuté comme un petit boulot de vacances, l'activité de création de bijoux devient un emploi. Une voie qu'elle ne s'était pas imaginée prendre. D'autant plus que ses études de marketing lui avaient ouvert les portes d'un poste de community manager freelance pour trois entreprises.

Au final, son bagage académique lui permet de développer son entreprise. Grâce aux réseaux sociaux, la jeune femme fait parler d'elle et lui attire davantage de clients.

Darina ne compte pas ses heures, enfilant ses perles et finalisant ses créations parfois jusque tard dans la nuit. Un rythme qui lui convient.

Dimanche 7 mai, la jeune chef d'entreprise a participé à la Journée découverte des auto-entrepreneurs. Un événement qui lui tenait à coeur, l'occasion de montrer son savoir-faire. Elle sera aux côtés de Séverine Coute, l'organisatrice, à Sainte-Anne.

Il est difficile pour un auto-entrepreneur d'avoir de la visibilité, avoir les moyens, avoir une communauté, être encadré correctement donc nous nous retrouvons souvent à nous débrouiller par nous même. Et nous avons constaté également que lorsque nous nous regroupons, nous y arrivons plus facilement; C'est vraiment une démarche d'entraide et de soutien.