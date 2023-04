Génération 2000 : la jeunesse à la découverte du monde de la presse et des médias

Du 27 mars au 1er avril 2023, de nombreux enfants ont troqué leurs cahiers contre des micros, à l'occasion de la Semaine de la presse et des médias dans l'Ecole. De nombreuses classes de tout le département sont venues découvrir Guadeloupe La 1ère.

Ludivine Guiolet-Oulac, Alex Robin et Christian Danquin (avec Yasmina Yacou) •

Pour beaucoup, c'était une première incursion derrière le petit écran, au coeur de la radio... En découvrant le service public, de nombreux écoliers, collégiens et lycéens de l'archipel ont pu découvrir différents métiers, tout au long de la Semaine de la presse et des médias dans l'Ecole.

Jonas Narayassamy, élève de 1ère échangeant avec Alex Robin, journaliste, à l'occasion de la Semaine de la presse et des médias 2023. • ©Christian Danquin

L'opération a pour objectif d'aider les élèves, de la maternelle au lycée, à : comprendre et décrypter l’univers des médias, apprendre à vérifier les sources et l’information, développer leur goût pour l'actualité et se forger leur identité de citoyen.

Il s’agit aussi de proposer des pistes pour affronter la désinformation et pour mesurer la bataille à laquelle se livrent les plateformes pour capter notre attention.



Ce fut un moment d'échanges bienvenu... Petits et grands, d'abord intrigués, ont finalement découvert avec émerveillement les plateaux télé, les studios radio et les régies... Journalistes, techniciens, scriptes, opérateurs de prise de vue ou de son, tous se sont prêtés au jeu du question-réponse, au fil de la visite.

Pour beaucoup, cela a été l'occasion de s'intéresser à un métier qu'ils ne connaissait pas ou de se découvrir une vocation.

Plusieurs lycéens, sensibilisés au métier de journaliste, ont d'ailleurs pu participer au journal télévisé de 13 heures.

Prescilla Nepaul, élève de 1ère, présentatrice d'un jour, à l'occasion de la Semaine de la presse et des médias 2023. • ©Guadeloupe La 1ère

Et peut-être dans quelques années, ils feront partie des rédactions ou de l'effectif de Guadeloupe La 1ère... D'autres, passés par cette fameuse Semaine de la presse et des médias avant eux, ont suivi ce chemin...