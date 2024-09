Génération 2000 : La "Tètabokit" du jeune auteur et dessinateur guadeloupéen Dessdan

Danick Lator, dit "Dessdan" est un féru de littérature et d'art séquentiel qui englobe la bande dessinée. Il a décidé de transformer ses passions en métier et surtout de les partager, de manière constructive, avec les écoliers guadeloupéens par le biais de "Tètabokit", son personnage fétiche, qui fait déjà l'objet de trois albums.

C'est l'histoire d'un jeune auteur, originaire de Baie-Mahault en Guadeloupe. Depuis tout petit, il dessine, il dessine. C'est sa passion.

Je voulais laisser ma touche dans le monde litteraire guadeloupéen. Je voulais influencer les enfants, dans le bon sens du terme, leurs transmettre mes valeurs. Dessdan

"Tètabokit", le personnage original de Dessdan • ©Ludovic Gaydu - Guadeloupe la 1ère

Si écrire et dessiner était une évidence, très vite, Dessdan a voulu partager ses créations et notamment son personnage "Tètabokit", avec les jeunes élèves. Il a donc mis sur pied un projet pédagogique et vient à la rencontre des élèves dans une école de Baie-Mahault.

C'est l'idée de trouver un personnage original qui reflète aussi la culture guadeloupéenne, afin de transmettre la culture aux enfants avec une touche ludique. Dessdan

Dessdan intervient dans une classe de l'école de Calvaire à Baie-Mahault • ©Ludovic Gaydu - Guadeloupe la 1ère

Un projet validé par les enseignants qui, comme leurs élèves, y trouvent leur compte.

C'est une très belle initiative dans le sens où il y a un suivi du personnage avec l'auteur. Ce livre a passionné les enfants. Ils l'ont lu plusieurs fois. C'est comme si on joignait l'utile à l'agréable. Mégane Bourguignon, professeure des écoles

Les trois albums de "Tètabokit" de Dessdan • ©Ludovic Gaydu - Guadeloupe la 1ère

Mais Dessdan, n'est pas seulement un créateur. Ce surdiplômé a aussi les pieds sur terre. Il vient de sortir son 3ème album avec "Tètabokit" et a développé toutes sortes de produits dérivés, T-shirts, pulls, mugs... Il prépare aussi la traduction de ses albums en anglais et en espagnol, histoire de voir grand et vers l'international. D'ailleurs, à ce propos, il a plein de nouvelles idées. Mais chut... on en parlera une autre fois.