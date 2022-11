Génération 2000 : le tango argentin, passion d’une jeune danseuse

Non, le tango n’est pas l’affaire que de personnes d’un certain âge. Des jeunes aussi pratiquent cette danse de salon, qui conduit les partenaires à se découvrir autrement, tout en élégance et en technicité. Maylis s’y adonne depuis 4 ans et elle en redemande !

Nadine Fadel, avec Alex Robin •

La Guadeloupe a accueilli, du 4 au 13 novembre 2022n la première édition du Festival international de tango ; un évènement à l’initiative de l’association "La Milonga Negra" et de la communauté Tango de l’archipel. Chaque soir, les ateliers, rencontres, conférences, démonstrations et spectacles faisaient le plein de passionnés, ou de personnes désireuses de découvrir cet art qui allie danse et musique. Le tango est, depuis 2009, inscrit sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Dans ce cadre, nous avons rencontré de jeunes gens, qui semblent être intéressés par la finesse de la danse, dont Maylis Castaignet, qui pratique le tango argentin depuis 4 ans. Je pense qu’il y a des gens qui le commencent beaucoup plus jeune, en Argentine ! Mais, moi, je l’ai commencé à Paris, en 2018. Je n’ai pas d’histoire particulière avec le tango. C’est juste que je cherchais à refaire de la danse, de la danse à deux, si possible. Maylis Castaignet, danseuse de tango argentin La jeune femme a partagé avec nous le plaisir qu’elle a à s’exprimer, au bras d’un cavalier, sur la piste de danse ; ce, même si elle n’est pas tombée dans cette discipline quand elle était petite ! J’ai voulu tester plusieurs danses. Sauf que la première danse qui m’a attirée, c’est le tango. Le premier cours m’a vraiment émue, parce que je me suis dit : "C’est génial de faire des câlins à des inconnus !" (Rires) Maylis Castaignet, danseuse de tango argentin En Guadeloupe, Maylis a rencontré Sébastien Calpas, ancien sportif de haut niveau, désormais professeur de danse. Le tango, déjà, ça se danse avec une certaine posture. On doit se tenir droit et on doit surtout être élégant, durant la danse. C’est ce qui m’a attiré beaucoup vers le tango, en plus de la technicité de la danse. Sébastien Calpas, professeur de danse Les passionnés parlent de connexion, de plénitude, de (re)découverte du contact humain et d’un monde non verbal. C’est tout cela le Tango. Peut-être que cette description vous aura donné envie de vous y essayer !? Reportage : Rédacteur : Alex Robin

JRI : Rémy De France

Monteur : Marius Avril

Mixeur : David Datil

partager l'article