Génération 2000 : Leïla et Freddy subliment les fruits

Envie d’épater vos convives pour une occasion particulière, un anniversaire, une réception, un mariage ou, simplement, une fête familiale ? Leïla et Freddy Boudhau proposent des œuvres comestibles à base de fruits. Ils ont développé leur savoir faire et, petit à petit, élargissent leur clientèle, rapidement conquise.

La chronique Génération 2000 nous emmène cette semaine à la rencontre d'un couple de passionnés de fruits : Leïla et Freddy Boudhau, jeunes mariés de 31 ans. Ils se sont lancés, il y a 4 ans, dans la vente de fruits. Tout a commencé par la distribution de simples barquettes, à Jarry.

Mais, désormais, plus question pour eux de faire dans la simplicité !

Leila Boudhau est fruit designer ; entre ses mains, ce que produit la nature (melons, pastèques, ananas, agrumes, raisins, kiwi, maracuja, etc.) est sublimé, visuellement et gustativement. Outre les brochettes et plateaux colorés et alléchants, elle confectionne de véritables œuvres d'art !

Brochettes et plateaux à base de fruits, signées Leila et Freddy Boudhau, fruits designers. • ©Christian Danquin

Le bouquet fruits/Fleurs est l’une de ses spécialités.

Oeuvres à base de fruits, signées Leila et Freddy Boudhau, fruits designers. • ©Christian Danquin

Nous les avons rencontrés dans leur laboratoire, aux Abymes.

Leïla est la créative des deux. Elle a de belles idées que Freddy se charge de concrétiser techniquement. Un bel équilibre, pour une activité qui lie les deux chefs d’entreprise, au travail, en plus de la vie privée.

