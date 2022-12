Génération 2000 : Nicolas Navin, jeune chef audacieux

A 22 ans, Nicolas Navin est un chef cuisinier surdoué qui, dans le restaurant "Cap sur l’Océan" où il travaille, à la Pointe-des-Châteaux (Saint-François), met en valeur les produits locaux, en innovant sans cesse, afin de donner de la couleur à ses confections culinaires. Ce chef d’entreprise dirige, en cuisine, une brigade de huit collaborateurs, alors que sept autres employés s’activent en salle.

Comme tous les jeunes que Guadeloupe La 1ère valorise dans la rubrique "Génération 2000", ce garçon est l’un des symboles de la jeunesse qui s’investit pour réussir, dans l’archipel guadeloupéen.

Pourtant, il dit ne pas avoir été bon à l’école. Peut-être suffisait-il qu’il trouve sa voix. Car, il a tout de même réussi son cursus, d’un bac professionnel au lycée des métiers de l'hôtellerie et du tourisme du Gosier, à son intégration au sein de l’équipe d’Alain Ducasse, à Nice.

Au menu, le jour de notre tournage, il y avait :

Petites patates confites, crémeux de carotte au roucou et ouassous juste flambés

C’est durant la crise Covid, que Nicolas Navin est revenu au pays. Il a su mettre à profit cette période difficile, pour les professionnels de la restauration, pour monter son projet, avec l’appui de ses parents.

Le retour au pays a été assez choquant, par rapport au Covid ; ça a été super compliqué. Mais il y a eu ce super projet qui est venu comme une petite lumière. Du coup, on a investi et il existe depuis deux ans et demi.