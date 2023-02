Génération 2000 : quand on est jeune conducteur...

En ces temps où l’insécurité routière inquiète (et pour cause !), nous avons choisi de nous pencher, dans la rubrique "Génération 2000", sur la formation des conducteurs. Celle-ci est-elle suffisante pour permettre à ceux qui débutent au volant d’une voiture à appréhender tous les pièges de la circulation ?

Séréna Tacita et Anaïs Barlagne, 21 et 24 ans, jeunes titulaires du permis de conduire, ont accepté d’évoquer, sous l’œil de notre caméra, leur expérience de la route, mais aussi leurs craintes.

On a toujours une angoisse, par rapport au fait que des gens expérimentés auront envie de nous dépasser, de faire des choses un petit peu risquées. Et, forcément, nous on est plus crispées par rapport à ça.

Le comportement des autres usagers est, en effet, particulier, peut-être à cause du "A" qu’elles sont tenues d’arborer à l’arrière de leur véhicule, durant deux années.

Souvent, on nous klaxonne, du moment qu’on doit s’insérer. Il y a du monde derrière nous. Quand on doit s’insérer sur un rond-point et qu’on cale, par exemple, on se fait souvent klaxonner, parce qu’on ne va pas assez vite. Et on se fait souvent dépasser, quand on ne va pas assez vite, sur les petites routes, par exemple. On respecte la limitation, mais eux ils sont pressés.