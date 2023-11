Génération 2000 : success-story d’une reine de beauté jumelée d’une femme d’affaire

La nouvelle rubrique consacrée aux jeunes qui bougent "Génération 2000" zoome sur une jeune femme qui rejette l’adage "soit belle et tais-toi". Si elle a été élue Miss, c’est aussi grâce à la force de son caractère bien trempé et sa détermination à aller au bout de ce qu’elle entreprend. Rencontre avec Arlène Tacite, passée du monde de la beauté à celui des affaires.

Rudy Rilcy, avec Nadine Fadel •

Elle a été élue Miss Beauté Noire 2012, puis Miss Internationale Guadeloupe 2015.

Aujourd’hui, à 31 ans, la pétillante et très entreprenante Arlene Tacite est à la tête de deux entreprises florissantes, dans des domaines différents. Elle dirige, en effet, un centre de bien-être et d’amincissement, avec à l’appui une marque de cosmétique 100% locale, ainsi qu’une agence de communication et de relations publiques. Et la jeune femme ne compte pas s'arrêter là ! Elle veut porter sa pierre à l’édifice, pour l’épanouissement des habitants de l’archipel.

J’ai envie de mettre mes compétences à disposition, pour aider tout un chacun à pouvoir évoluer et donner le meilleur de soi. Arlène Tacite, responsable du centre EYOTA

Arlene Tacite force le respect, pour son caractère de battante.

Un tel parcours méritait bien un reportage "Génération 2000" qui, comme vous le savez désormais, valorise les jeunes Guadeloupéens qui font bouger les choses, dans leurs domaines respectifs.

REPORTAGE/

Reporteur : Rudy Rilcy

Monteur : Mohan Vaïtilingon

Mixeur : Cédric Jean-Baptiste