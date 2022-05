Generation2000 : La jeunesse se préparer à prendre soin de nos aînés

Terminale ASSP, accompagnement soins et services à la personne, du lycée de Port-Louis

Au lycée nord Grande-Terre débuteront les épreuves du bac professionnel au milieu du mois prochain. L'occasion de partir à la rencontre de la Terminale ASSP, accompagnement Soins et Services à la personne. Une filière qui a toute sa place dans notre société où nos aînés sont de plus en plus nombreux.

Elles s'appellent Kélia Deloumeaux et Laetitia Gokoul... Et leur voie professionnelle est toute tracée. Les deux lycéennes sont actuellement en Terminale au lycée polyvalent Nord Grande Terre, à Port-Louis. A la rentrée, elles ont intégré la formation ASSP, accompagnement Soins et Services à la personne. Une filière qui a toute sa place dans une société où les aînés sont de plus en plus nombreux. C'est un peu stressées qu'elles assistent à leurs derniers cours de l'année. D'ici quelques jours, elles débuteront les épreuves du baccalauréat professionnel. Un moment important qui déterminera leur avenir. Kélia souhaite devenir infirmière de bloc. Elle a pour ambition de travailler avec les personnes âgées. Une envie déclenchée par son quotidien et les informations régulièrement données sur la démographie guadeloupéenne. Elle sait que son aide sera utile. Elle en a d'ailleurs l'intime conviction. Ses stages en situation, durant ses trois années de lycée ont conforté son choix. C'est aussi le cas de sa camarade de classe, Laetitia. Déterminée, la jeune fille a vécu ses stages comme un moyen de se mettre aux services des seniors du département. Des motivations qu'encourage leur professeur de bio-technologies, Jimmy Otto. "On aura besoin de soignants, d'accompagnants de personnes âgées" confirme-t-il. Et il entend bien guider ses élèves vers la réussite, avec "exigence, rigueur et bienveillance". A (re) voir le reportage d'Alex Robin, Bamba Gueye, Rodrigue Lami : ©Guadeloupe

