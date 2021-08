Gestion de la crise sanitaire : la mobilisation contestataire se poursuit

Le rendez-vous est désormais récurrent, le samedi, depuis un mois : une intersyndicale a appelé au rassemblement, contre le pass sanitaire, contre l'obligation vaccinale et "pour la liberté", hier (21/08/2021). Plusieurs centaines de personnes, parmi lesquelles des citoyens, des salariés, des sapeurs-pompiers, des enseignants et des soignants, étaient rassemblées, au Moule.

Elles ont participé à une marche, avant de se retrouver sur la place de la Liberté, pour des prises de parole.

Tous ceux qui se sont alliés à ce mouvement de contestation revendiquent le droit à disposer de leur corps et d'avoir une opinion contraire à celle des autorités publiques.

On a le droit d'avoir une opinion ! On a le droit de ne pas être dans une pensée unique ! Et, ça, à l'heure qu'il est, ils n'acceptent pas ça ! Ils veulent absolument qu'on se fasse vacciner ! On peut ou ne peut pas ! Mais ça doit exister, ça ! Et, pour l'heure, on nous fait peur, en nous disant : "Ouhai, si zot pa vaksiné, ou ké mò, moun ka mò, yo pa sav ka pou fè èvè mò !*".

Militante