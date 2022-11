Gourbeyre : carambolage spectaculaire entre trois poids lourds

Ce jeudi matin, un accident de la circulation s'est produit à Blanchet Gourbeyre. Trois poids lourds sont impliqués dans ce carambolage. Deux personnes ont été légèrement blessés et transportés au centre hospitalier de Basse-Terre.

Guadeloupe La 1ère •

Ce jeudi matin (3 novembre), un important et spectaculaire accident de la circulation a eu lieu à 10h53 avenue du Général de Gaulle à Gourbeyre, plus précisément dans la descente de Blanchet.

Il s'agit d'un carambolage impliquant trois poids lourds. Le premier, un camion benne, a semble-t-il eu une perte de freins, ce qui a provoqué un accrochage avec un second camion frigorifique, qui a été percuté. Effet domino, ce dernier, qui a été heurté, s'est couché sur le flanc en écrasant un troisième camion plateau. Le camion benne a lui fini sa course en emboutissant le portail d'une habitation située non loin.

Camion benne qui s'est encastré dans le portail d'une maison, jeudi 3 novembre à Gourbeyre • ©SDIS

Trois conducteurs sont impliqués dans cet accident. Un, en est sorti indemne, les deux autres ont été légèrement blessés et transportés au centre hospitalier de Basse-Terre (CHBT).