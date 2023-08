Agression : décès d’une quinquagénaire aux Abymes

Une femme de 59 ans a été agressée au morne Fleret, aux Abymes. Elle est décédée des suites de ses nombreuses blessures.

Guadeloupe La 1ère •

Le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) a été alerté peu avant 8h15, ce mardi 29 août 2023, pour une personne blessée, suite à une agression, selon le témoignage de l’appelant.

Les pompiers et une équipe du Service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) se sont alors rendus à l’adresse indiquée, à la rue du morne Fleuret, aux Abymes. Ils ont trouvé, sur place, une femme de 59 ans présentant plusieurs blessures et en arrêt cardio-respiratoire.

Dès lors, les secours ont tenté de ramener cette victime à la vie, en vain, prenant le relai d’une infirmière présente sur les lieux ; la réanimation et la médicalisation ont été infructueuses.

Le décès de la quinquagénaire a été déclaré, par le médecin du SMUR.

Conformément à la procédure, en pareille circonstance, la victime a été laissée sur place, à la charge de la Police Nationale, qui devra déterminer comment se drame est survenu et qui en est responsable.