Appel à témoin pour identifier une victime percutée par une voiture mardi 23 avril à 22h25 sur la RN11

La police nationale vient de publier sur les réseaux, un appel à témoin pour identifier la victime d'un accident de la route sur la RN11, mardi 23 avril à 22h25. L'homme, sans doute un SDF, marchait à contresens, sur la bretelle de sortie D 126, dans le sens Baie-Mahault / Pointe-à-Pitre, à hauteur de Milenis, aux Abymes. Il a été percuté par une voiture et transporté au CHU de Guadeloupe.

Le signalement de la victime est un homme antillais entre 50 et 60 ans, mesurant 1m80, très maigre, les cheveux courts et crépus. Il était vêtu d'un bas de jogging bleu et d'un T-shirt de la même couleur. Il était chaussé de sandales. L'homme, sans doute un SDF, n'avait pas de papiers d'identité sur lui et n'a donc pas pu être identifié par la Police.

