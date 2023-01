Génération 2000 : quand les jeunes de Lacroix, aux Abymes, misent sur leur quartier

Direction le quartier de Lacroix, réputé difficile, aux Abymes. Sur place, nous avons rencontré de jeunes chefs d’entreprise et salariés, qui entendent faire bouger les choses, en entreprenant et en s’investissant pour et avec les résidants. Ils s’appellent Willem, Alexandre et Benoît.

Alex Robin, avec Nadine Fadel •

On a coutume de décrire Lacroix, aux Abymes, comme étant un quartier populaire, voire sensible. Les habitants de ces lieux, jouxtant le boulevard des Héros, sont souvent stigmatisés ; on parle de délinquance, de désœuvrement, par exemple. Le fait est que les conditions de vie, sur place, ne sont pas toujours faciles, malgré la résorption de l’habitat insalubre.

Pour autant, c’est là que certains ont choisi d’implanter leur entreprise. Leur but est de changer le regard que l’on porte à ce quartier et lui apporter un certain dynamisme économique.

C’est le cas de William Surdin, né sur place, qui a inauguré, le 7 janvier dernier, son établissement de restauration rapide.

Il y a de la violence partout, que ce soit à Lacroix ou dans d’autres quartiers. Mais, il est important de se dire que Lacroix est un quartier comme n’importe quel quartier et qu’on peut investir à Lacroix et travailler avec les jeunes de Lacroix. Il ne faut pas mettre de côté les jeunes des quartiers. Parce qu’ils sont souvent décriés, mais moi je veux que les jeunes des quartiers soient à nos côtés et puissent travailler dans leur quartier. William Surdin, chef d’entreprise à Lacroix

Joignant l’action à la parole, ce chef d’entreprise a embauché quatre talents locaux, dont son pizzaïolo, heureux de se voir offrir une autre perspective que celle de quitter l’archipel pour trouver un emploi. Ce jeune se montre motivé et investi dans son travail.

C’est la formation avant tout. Moi, j’ai commencé par un CAP et puis on va dire que j’ai eu beaucoup d’expérience, qui me permettent d’être ici aujourd’hui. C’est tout "bénèf" et puis ça ne nous donne pas l’idée de partir en métropole. Ça nous fait rester ici. Alexandre Musu, habitant de Lacroix, salarié de la pizzeria

Même démarche de la part de Benoît Beauzor, multiplie les activités, puisqu’il a repris le garage automobile de son père, a monté son salon de coiffure et de barbier, notamment. Il entend participer à la transformation urbaine.

Pour moi, c’était une priorité (mon père était là, ça fait plus de 50 ans) de perdurer, de continuer dans cette voie. Benoît Beauzor, chef d’entreprise à Lacroix

Une démarche qui bénéficie aux habitants, qui trouvent de plus en plus de commerces à proximité de chez eux.

"Génération 2000" est une rubrique proposée par Alex Robin, diffusée tous les jeudis dans le journal "13h en Guadeloupe", puis rediffusée dans le "Guadeloupe soir" du dimanche.

