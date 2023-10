Le manque d'eau oblige la ville des Abymes à fermer toutes les écoles qui sont sur son territoire ainsi que la crèche municipale ce lundi

Partager :

C'est une décision prise et annoncée ce dimanche afin de prévenir les parents au plus tôt pour éviter qu'ils n'emmènent leurs enfants dans les écoles maternelles et primaires qui ne pourront pas les accueillir. Les problèmes d'eau persistants dans plusieurs secteurs des Abymes sont les motifs invoqués par le maire pour justifier cette décision

Depuis plusieurs jours, les habitants des Abymes sont confrontés à de multiples difficultés quant à la distribution de l'eau sur leur territoire. Au tours d'eau presque permanents et réguliers pour certains se sont ajoutés ces derniers jours des problèmes de dysfonctionnements dans certains secteurs et ailleurs, l’impossibilité de consommer une eau déclarée impropre par l'ARS. Dans un communiqué publié ce dimanche soir, le maire souligne qu'il n'a encore reçu aucune levée d'alerte de la part de l'ARS quant au problème de qualité qui se pose par endroits. Une difficulté de plus dans une commune déjà fortement impactée par les problèmes résiduels rencontrés par le SMGEAG dans l'acheminement de l'eau dans certains quartiers. Conséquence, c'est donc l'ensemble des établissements scolaires sur le territoire des Abymes, ce qui signifie pour la mairie des Abymes les écoles maternelles et primaires, mais aussi la crèche municipale, qui seront fermés à partir de demain et ce, jusqu'à nouvel ordre. . • ©Guadeloupe la 1ère

