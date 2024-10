Meurtre par arme à feu en Guadeloupe : un homme de 32 ans tué aux Abymes à la sortie d'une soirée

Un homme de 32 ans a été tué par arme à feu tôt ce dimanche matin 6 octobre 2024, à Petit-Pérou aux Abymes. Les témoins nombreux sur place ont indiqué qu'il sortait d'une soirée. Une enquête a été ouverte et confiée à la brigade criminelle de la police nationale de Guadeloupe.

Un meurtre par arme à feu s'est déroulé tôt ce dimanche matin dans le quartier de Petit-Pérou aux Abymes. Un homme de 32 ans a été tué par balles alors qu'il sortait de soirée. Sur les vidéos filmées juste après le meurtre, qui circulent sur les réseaux sociaux, on constate qu'il y avait beaucoup de monde sur place. Selon les premiers témoins, plusieurs coups de feu auraient été tirés sur le jeune homme décédé.

L'enquête est confiée à la brigade criminelle

Alertés, des agents de la police technique et scientifique, le médecin légiste et un représentant du parquet de Pointe-à-Pitre se sont rendus sur place pour les premières constatations. Une enquête a été ouverte et confiée à la brigade criminelle de la Direction Territoriale de la Police Nationale de Guadeloupe. La zone a été quadrillée une grande partie de la matinée. À ce stade, l'identité de la victime n'a pas été confirmée même si sa photographie circule également sur les réseaux sociaux. Aucun suspect n'a pour l'instant été interpellé.

Il s’agit du 25ème homicide en Guadeloupe depuis le début de l'année 2024, le 19ème par arme à feu.