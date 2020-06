Obligation de rouvrir les écoles en juin : le refus d'Eric Jalton, maire des Abymes

Le maire des Abymes répond par un refus, à la mise en demeure du Préfet de Guadeloupe et du recteur d'académie d'ouvrir tous les établissements scolaires en juin. Selon lui, les conditions de sécurité sanitaire ne seront réunies qu'en septembre.

Carole Petit •

C'est un "non" retentissant. Eric Jalton, maire des Abymes et Président de Cap Excellence, ne prendra pas la responsabilité de rouvrir les écoles maternelles et élémentaires en juin, comme lui en font l'obligation le Préfet de Guadeloupe Philippe Gustin et le recteur d'académie Mostafa Fourar. Pour lui, les conditions de sécurité sanitaires pour les personnels, les enseignants et les élèves ne sont pas réunies. Des formation sont prévues pendant tout le mois de juin, à cette intention. Préparer les personnels à reprendre, dans des règles de sécurité absolue. Pour lui la seule date raisonnable demeure septembre.A re(voir) Eric Jalton, maire des Abymes, dans le Journal Radio-TV-Web de 13h. Il est interrogé par Julien Babel :