TEMOIGNAGE EXCLUSIF. "J’ai reçu trop de coups" : Joseph, 68 ans, victime d’un déchaînement de violence

Voilà une énième histoire qui aurait pu se résumer par l’expression "au mauvais endroit, au mauvais moment".

Joseph Bikao a 68 ans. Ce restaurateur a passé une bonne journée à la plage, dimanche 3 novembre 2024. Mais, vers 21h30, alors qu’il déposait un membre de sa famille à son domicile, à Grand-Camp, il a fait une mauvaise rencontre ; une rencontre dont il peine à se remettre.

Un automobiliste a embouti l’arrière de son véhicule. Joseph, tout naturellement, est donc sorti de sa voiture, pour constater les dégâts.

C’est alors, à sa grande surprise, qu’un déchaînement de violence s’est abattu sur lui. Celui qui a provoqué l’accident, un homme de 29 ans, condamné depuis en comparution immédiate, l’a roué de coups.

La victime a dû être hospitalisée au Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe (CHUG), durant quelques heures. Son état de santé justifiait une incapacité totale de travail (ITT) de huit jours.

Nous avons rencontré Joseph dans son établissement, à Rougeol (Petit-Bourg). Cinq jours après les faits, il reste très marqué. La condamnation de son agresseur, à de la prison ferme, n’est qu’une maigre consolation.

La très violente agression de Joseph a duré plusieurs minutes.

L’individu, un homme qu’il dit "baraqué", en état d’ébriété, s’est littéralement acharné sur lui, jusqu’à l’arrivée de la police nationale.

Dans un premier temps, il n’a pas eu peur, jusqu’à ce qu’il voie l’homme fouiller dans sa sacoche. Il a craint de voir une arme en sortir. Ce geste le hante. Il est persuadé qu’il aurait pu perdre la vie dimanche.

Franchement, je me suis dit : "comment on va faire pour se sortir de là" (...). Il avait une sacoche à la poitrine. Il a cherché deux fois pour voir s’il trouvait quelque chose : une arme, un truc. S’il avait trouvé quelque chose, ça aurait été au-delà.

Une policière a elle aussi été agressée par le même homme.

Joseph a été témoin de la scène. Il a aussi vu d’autres personnes prendre des coups, de la part du même énergumène. Sa conclusion est que les citoyens doivent pouvoir se défendre.

Aujourd’hui, Jospeh se sent "de travers".

Je suis de travers dans tout ce que je fais : pour me lever, etc. Ça c’est physiquement ! Mais c’est cérébralement aussi : je n’arrive pas à me connecter (...). Il me faut du temps (...). J’ai reçu trop de coups.