⚫Décès du maire du Gosier et président de la CARL : le corps de Cédric Cornet retrouvé à son domicile

Le corps de Cédric Cornet était déjà en raideur cadavérique à l'arrivée des sapeurs-pompiers, à son domicile du Gosier, ce jeudi, en début de soirée.

Le corps sans vie du maire du Gosier et président de la Communauté d'agglomération La Riviéra du Levant (CARL), Cédric Cornet, a été retrouvé à son domicile, à la rue Rolnin, au Gosier, ce jeudi 21 mars 2024, à 18h31. Il était déjà en "raideur cadavérique" à l'arrivée des sapeurs-pompiers, précise le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS).

Les circonstances de ce décès ne sont pas encore connues.

Ce sont son chauffeur et sa femme qui ont appelé les secours.

La procureure de la République de Pointe-à-Pitre est sur les lieux. Caroline Calbo annonce l'ouverture d'une enquête pour déterminer les circonstances de la mort de Cédric Cornet.

Cette personnalité politique avait 42 ans et était un heureux papa depuis peu.

Un homme politique à l'ascension fulgurante

Il était donc un jeune élu de Guadeloupe ; un homme qui a défrayé la chronique, lors des différents scrutins auxquels il a participé, notamment en 2010 lors des élections régionales, face à Victorin Lurel, élu au premier tour ; avec ses plus de 5%, Cédric Cornet avait alors obtenu deux sièges à la Région Guadeloupe, pour le groupe "Les Inkoruptibles".

Il est resté dans l'opposition régionale jusqu'en 2012, année où Victorin Lurel a été nommé ministre. Au retour de ce dernier à la collectivité, les deux hommes sont devenus des alliés politiques. C'est alors que Cédric Cornet est devenu 9ème vice-président du Conseil régional.

Puis est venu un temps de désert politique, où des affaires de mœurs ont terni l'image du jeune politicien. Il a même été condamné par la justice.

Il est ensuite revenu en force, en s'impliquant sur le dossier de l'eau, au Gosier.

La commune du Sud Grande-Terre aspirait au changement ; de quoi lui permettre d'accéder à la mairie en 2020 puis, dans la foulée, président de la CARL.

Malgré des oppositions acharnées et des décisions controversées, tant dans l'intercommunalité qu'au sein de son conseil municipal, il a tenu bon, d'une main ferme les rênes qui lui avaient été confiées démocratiquement, toujours campant sur ses positions.

L'émoi

D'ores et déjà, ce décès, qui surprend tout le monde, suscite une vive émotion du côté des populations qu'il administrait, mais aussi au sein de la classe politique, et même à l'échelle de l'archipel.

Plusieurs personnes sont rassemblées, à cette heure, devant son domicile.

Les proches de Cédric Cornet venus à son domicile, après que la triste nouvelle de son décès soit tombée - 21/03/2024. • ©Jean-Marie Mavounzy

Ses parents sont arrivés il y a quelques minutes :

Arrivée des parents de Cédric Cornet, à son domicile - 21/03/2024. • ©Jean-Marie Mavounzy - Guadeloupe La 1ère

Les réactions et hommages affluent désormais.

Le président de la Région Guadeloupe Ary Chalus a exprimé son "immense stupeur et sa tristesse", dans un communiqué. Pour rappel, Cédric Cornet était aussi conseiller régional et président de la commission valorisation et rééquilibrage du territoire, à la collectivité régionale.

Le président de Région Ary Chalus et l’ensemble des élus régionaux saluent la mémoire de leur collègue qui, très jeune, s’est imprégné de la chose politique qu’il avait chevillée au corps. Combatif, Cédric Cornet était un élu de proximité et de terrain, qui s’est toujours battu pour développer son territoire du Gosier, et plus largement de la CARL. Le personnel régional et l’ensemble des élus, se joignent au président Ary Chalus pour adresser leurs plus sincères condoléances à son épouse, son enfant et sa famille. Communiqué du Conseil régional de la Guadeloupe

Le président du Conseil départemental Guy Losbar a aussi déclaré être "sous le choc", en apprenant le décès de son "ami".

Le président Losbar salue la mémoire d’un homme de convictions et d’engagement, qui avait à cœur d’être au service de sa population chaque jour et disponible pour elle à chaque instant. Le Gosier, la CARL et la Guadeloupe perdent un élu dont l’ambition pragmatique de rendre les politiques publiques plus efficaces était profondément sincère. En son nom personnel et au nom de l’ensemble des élus départementaux, le président Losbar adresse ses très sincères condoléances à sa famille, à son épouse et à son fils, ainsi qu’à ses proches. Communiqué du Département de la Guadeloupe

Xavier Lefort, préfet de la Région Guadeloupe "adresse ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches, ainsi qu’aux habitants de la ville du Gosier et de la Communauté d’Agglomération de la Riviera du Levant. Cédric Cornet laissera le souvenir d’un élu énergique et engagé au service de son territoire", écrit le représentant local de l'Etat.

Cédric Cornet et Jean-Philippe Courtois ont fait leurs armes en politique côte à côte. Le maire de Capesterre-Belle-Eau dit aujourd'hui sa "vive émotion" en apprenant la disparition d'un "compagnon de longue date". "Je pleure un ami, un frère" a-t-il écrit :

De par notre proximité, j'ai une pensée particulière pour ses parents et sa famille. Nous avons toujours voulu œuvrer pour que les jeunes soient reconnus en politique et accèdent à plus de responsabilités. L'histoire politique de notre île retiendra cette volonté de travailler pour la Guadeloupe au plus proche des besoins de la population et son infatigable envie de s'investir pour son territoire. Communiqué de Jean-Philippe Courtois, maire de Capesterre-Belle-Eau

Le sénateur Victorin Lurel était l'invité, ce jeudi soir, d'Eric Rayapin, dans le magazine "Question 1ère". Il a bien sûr évoqué son expérience avec Cédric Cornet, à chaud, puisque la nouvelle venait de tomber :

Réaction de Victorin Lurel à la mort de Cédric Cornet - 21/03/2024. • ©Guadeloupe La 1ère

Le député de la 1ère circonscription de la Guadeloupe Olivier Serva dit sa "stupéfaction" et sa "profonde tristesse".