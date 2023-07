Jour de "Festi Soup" à Saint Félix Gosier

Un jour pas comme les autres pour les adhérents de l'Association des Jeunes de Saint Félix au Gosier. Le jour où tous se souviennent des mille talents de leur fondatrice. Un jour aussi où chacun veille à tout mettre en oeuvre pour que la tradition instaurée par elle soit perpétuée

De grand matin, comme les musiciens d'un orchestre philharmonique, chacun est au diapason. Chacun connaît sa partition et sait que l'exécution parfaite de la pièce culinaire dépendra en partie du rôle qu'il aura accompli.

Bien sûr, comme dans tous les orchestres, il y a un chef d'orchestre. Mais ici, ne la cherchez pas dans l'ordre et les commandements, elle a la responsabilité de la cohésion du produit final.

Alors, méthodiquement, les choses se font.

À Saint Félix, on aime faire les choses ensemble. Probablement, l'un des héritages laissés par Karmélita. Alors, dans ce Festi-Soup qui lui est dédié, son nom n'est jamais loin, ses méthodes sont bien présentes et d'ailleurs, elle est encore bien présente, parce qu'ici, on fait encore comme Karmélita aurait fait.

Bien sûr, comme toujours à Saint Félix, la soupe à prendre ensemble n'aura pas été la seule motivation du jour. La santé, les échanges sur le bien-manger, les activités nautiques étaient aussi au programme.

Et après les "soup a bwè é mangé an tout sos", le bébélé, les soup a Congo, a pié, ou autres, la journée sue termine en musique et en danse avec une attention particulière pour que chacun reparte avec un petit quelque chose de Karmélita.