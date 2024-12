Le Gosier : suspicion de noyade en mer à Petit-Havre

Partager :

Une femme est morte au Gosier, ce dimanche. Son corps flottant a été repéré, puis récupéré sur la plage de Petit-Havre. Une enquête est ouverte pour déterminer la cause et les circonstances de ce décès d’ores et déjà jugé suspect.

Le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) a été contacté à 15h56, ce dimanche 1er décembre 2024, au sujet d’une suspicion de noyade en mer. Les sapeurs-pompiers ont été appelés à intervenir sur la plage de Petit-Havre, au Gosier.

Sur place, ils ont trouvé une victime décédée. Il s’agit d’une femme d’une quarantaine d’années. La malheureuse avait été aperçue flottant dans l’eau. Puisqu’elle était déjà en arrêt cardiaque, le médecin du Service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) n’a pu que prononcer la mort.

Il semble que ce cas présente un "obstacle médico-légal", c’est-à-dire que ce décès un jugé suspect. Plusieurs scénarios sont possibles : suicides, agression, accident...

Le corps a été placé sous la responsabilité des forces de l’ordre et de la justice. L’enquête, notamment une autopsie, doit éclairer les faits.

Partager :