Vaste opération de police à Grand Baie au Gosier

Aurore mouvementée ce vendredi matin pour le quartier de Grand Baie au Gosier. Les policiers de la PJ,de la CDI et du RAID, menaient une vaste opération, au cours de laquelle ils ont procédé à plusieurs interpellations. D'autres opérations sont en cours au Gosier et à Saint François

Guadeloupe La 1ère •

Pas vraiment surpris les habitants de Grand-Baie quand ils voient passer devant leurs fenêtres les policiers de la Compagnie Départementale d'Intervention, du RAID et de la Police Judiciaire. Depuis le meurtre perpétré dans le quartier la semaine dernière et surtout, des vidéos ont tourné sur les réseaux sociaux. Elles présentaient de nombreuses armes parmi lesquelles certaines que la justice elle-même ne savait pas en circulation en Guadeloupe.

Pour autant, c'est sous la responsabilité de la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) basée à Fort-de-France, que l'opération s'est déroulée sous commission rogatoire et ceci dans le cadre de la lutte contre les trafics de stupéfiant.

Le coup de filet avait d'ailleurs lieu simultanément au Gosier et à Saint François et a permis aux policiers de procéder à une dizaine d'interpellations.

On ne sait pas pour l'instant le résultat exact et global de cette opération. Pour l'heure, les autorités compétentes font savoir qu'il n'y aurait aucun lien direct avec les évènements de la semaine dernière, même s'ils ne nient pas non plus certaines interactions.

La JIRS devrait en dire plus en début de semaine prochaine.