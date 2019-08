MOUVEMENT A LA CRECHE MANGOT

Les problèmes de distribution d’eau perdurent.Depuis hier, le personnel de la crèche de Mangot du Gosier observe son droit de retrait pour dénoncer le manque d’eau dans d’établissement et dans le secteur. Leur action n’a pas encore tout à fait porter ses fruits, mais c’est en bonne voie ; puisqu’une délégation a été reçue ce mardi en mairie, car les conditions d’accueil des enfants ne sont pas réunies.Depuis hier et jusqu’à nouvel ordre les parents devront garder leurs enfants. Les assistantes maternelles attendent une réponse pérenne de la mairie de Gosier. Et pour sa part, la municipalité met tout en œuvre pour trouver une solution.