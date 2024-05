Grand âge : Mireille Dalmon, une femme active, de haut de ses 107 ans

Ses proches et la mairie de Morne-à-l’Eau ont fait le bonheur de Mireille Dalmon, en l’entourant pour fêter ses 107 ans. Cette passionnée de chats, que le grand âge n’empêche pas de s’activer pour l’entretien de sa maison et de son jardin, est reconnaissante envers le Seigneur, dit-elle. C’est lui qui a fait en sorte qu’elle soit encore parmi nous ; elle n’a pas d’autre secret, quant à sa longévité. Sans enfant, elle a su susciter l’amour d’autrui et, donc, ne manque pas de compagnie.

Marie-Thérèse Dalmon est née le 30 avril 1917. Celle que tout le monde nomme Mireille a donc fêté, à la fin du mois dernier, ses 107 ans ! Une longévité que la mairie de Morne-à-l’Eau, sa famille et ses proches ont tenu à célébrer comme il se doit, ce dimanche 5 mai 2024.

La journée a débuté par une messe, célébrée en l’honneur de cette femme très croyante ; le prêtre a fait le déplacement à sa rencontre, à la section Bonne-Terre où elle habite.

Puis, la maison a été remplie de ceux qui l’aiment et l’admirent ; la coquette centenaire a été couverte de cadeaux, dont une médaille, un diplôme de centenaire, un trophée, un bouquet de fleurs et d’une pluie de compliments et de remerciements, pour ses bonnes actions au fil de sa vie.

Pour ses 107 ans, le CCAS de Morne-à-l'Eau a décerné un diplôme à Marie-Thérèse Dalmon, dite Mireille - 05/05/2024. • ©Mickaël Bastide - Guadeloupe La 1ère

Témoignage d'une proche de Mireille • ©Mickaël Bastide - Guadeloupe La 1ère

À l’extérieur, la ville a offert un buffet aux invités. Un orchestre a aussi été prévu.

Pour cet anniversaire, la mairie a offert un buffet - 05/05/2024. • ©Mickaël Bastide

Qui dit anniversaire, dit orchestre pour la centenaire ! - 05/05/2024. • ©Mickaël Bastide

La reine de la fête, Saintannaise d’origine, a été véritablement comblée de se voir ainsi entourée. Sa vie a notamment été faite d’entraide, de solidarité, de belles rencontres amicales et de foi.

Marie-Thérèse Dalmon, dite Mireille • ©Mickaël Bastide - Guadeloupe La 1ère

Plusieurs dizaines de personnes étaient présentes pour l'anniversaire des 107 ans de Mireille - 05/05/2024. • ©Mickaël Bastide

Malgré son grand âge, Mireille est active. Elle nettoie sa maison, arrache les mauvaises herbes. Elle a un sacré caractère disent ceux qui la côtoient. Bon pied, bon œil, l’ancienne agricultrice a toujours refusé l’eau courante et l’électricité chez elle, privilégiant une vie de sobriété, à l’ancienne.

Même si elle n’a pas eu d’enfant, cette grande dame n’est jamais seule. Elle aime les chats et en a plusieurs.

De plus, quelques personnes passent la voir régulièrement, en particulier Silvère Gengoul, aidante et amie de Mireille depuis plusieurs décennies. Silvère, à la demande de sa mère aujourd’hui défunte, a continué de s’occuper de la centenaire et à veiller à ce qu’elle ne manque de rien.

Silvère Gengoul, aidante et amie de Mireille • ©Mickaël Bastide - Guadeloupe La 1ère

Marie-Thérèse Dalmon, dite Mireille, a eu 107 ans le 30 avril 2024. • ©Mickaël Bastide

Les deux femmes sont comme mère et fille aujourd'hui.