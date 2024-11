Le cimetière de Morne-à-l'Eau en Guadeloupe classé parmi les dix plus beaux cimetières du monde

Partager :

La Magazine "Beaux Arts" vient de classer le cimetière de Morne-à-l'Eau, en Guadeloupe, parmi les dix plus beaux cimetières de la planète. Cité avec le cimetière du Père Lachaise à Paris, cimetière le plus visité au Monde, le cimetière monumental de Staglieno en Italie ou encore le vieux cimetière juif de Prague. À Morne à l'Eau, le cimetière est visité toute l'année par les touristes mais en cette période de Toussaint, ce sont les Guadeloupéens qui y sont les plus nombreux pour rendre hommage à leurs défunts.

Les Mornaliens en sont très fiers, les Guadeloupéens dans leur ensemble également. Le cimetière de Morne-à-l'Eau avec ses mosaïques en damier noir et blanc, ses tombes en flanc du Morne, est considéré comme le plus beau cimetière de Guadeloupe et de la Caraïbe. Grâce au magazine "Beaux Arts", il est désormais classé parmi les dix plus beaux cimetières du monde. Le magazine propose un tour d'horizon de ces cimetières spectaculaires. Les tombes à damiers du cimetière de Morne-à-l'Eau • ©Bruno Pansiot-Villon - Guadeloupe la 1ère C'est le premier de la Guadeloupe et le premier de la Caraïbe. On peut être fier de ce cimetière qui est visité toute l'année par les touristes. Ils viennent systématiquement admirer les mosaïques en damier. Charles Lambert Peccatus, conservateur du cimetière Une fierté partagée par ceux qui ont des défunts présents dans ce cimetière, comme Muriel, originaire de Morne-à-l'Eau et qui est venue toute petite avec sa famille. Muriel, Mornalienne très attachée à son cimetière • ©Alexandre Houda et Bruno Pansiot-Villon - Guadeloupe la 1ère Tout au long de l’année, plusieurs milliers de visiteurs du monde entier viennent admirer ces tombes à damier dont la réputation a dépassé les frontières de l’archipel. Et pendant que certains visitent, Pierrette essaye d’apporter une petite touche de fraîcheur à la tombe familiale. Pour elle aussi, il n’y a pas de plus beau cimetière que celui de morne à L’eau. Pierrette, habite en face du cimetière • ©Alexandre Houda et Bruno Pansiot-Villon - Guadeloupe la 1ère À la Toussaint, le cimetière est particulièrement beau à la tombée de la nuit, lorsque les lumignons et les bougies illuminent les tombes situées à flanc de morne.

