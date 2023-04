Le maire de Morne-à-l’Eau jeté à l’eau par des jeunes, à Vieux-Bourg

Le maire de Morne-à-l’Eau a été victime d’une violente agression, hier soir (samedi 29 avril 2023), vers 21h00, sur le port de Vieux-Bourg.

Jean Bardail était avec des amis, quand le volume sonore de la musique émanant d’une voiture l’a interpellé, à tel point qu’il a décidé de s’approcher du groupe de jeunes présents, afin de leur demander de baisser la radio.

Celui qui est aussi président de la Communauté d'agglomération Nord Grande-Terre (CANGT) et vice-président du conseil régional n’a pas décliné son identité, face à ces interlocuteurs.

En réponse, ces personnes l’ont invectivé. L’élu a alors tenté de joindre la gendarmerie, afin que les militaires mettent de l’ordre. C’est là que la situation a dégénéré.

Les fauteurs de trouble, après l’agression verbale et les injures, en sont passés aux mains.

Il y en a un qui s’est approché et qui m’a poussé dans le dos. Comme je continuais de téléphoner pour joindre les gendarmes, il m’a encore poussé et jeté à l’eau.

Pris en charge par les pompiers, le maire a été conduit aux urgences hospitalières. Il souffre de contusions au niveau de son genou, qui a percuté le bord dans sa chute. Ce n’est que vers 4h00 du matin, ce dimanche, que le premier magistrat de Morne-à-l’Eau a pu regagner son domicile.

Ce matin, il dit se sentir mieux. Il doit témoigner à la gendarmerie, comme l’ont fait ses amis, qui ont assisté à la scène. Selon lui, ses agresseurs ne sont pas des résidents de la commune. Il semble qu’ils revenaient d’une sortie en bateau.

Charge à la gendarmerie de les identifier et de les appréhender.

Le préfet Xavier Lefort condamne avec la plus grande fermeté l'agression dont a été victime le maire de Morne-à-l'Eau.

Quelques personnalités politiques ont aussi réagi, dès ce matin, suite à la mésaventure de Jean Bardail. Le président de la région Guadeloupe Ary Chalus, le président de l'Association des Maires de Guadeloupe (AMG) Jocelyn Sapotille et le député Olivier Serva, notamment, condamnent cette agression et apportent leur soutien à leur confrère.

Cet acte de violence est totalement inacceptable et ne saurait être toléré dans notre société. Les maires sont des élus de la République et leur fonction doit être respectée. Les agressions contre les élus locaux sont un affront à la démocratie et au bon fonctionnement de nos institutions (...). M. Jocelyn Sapotille appelle également à une enquête rapide pour que les auteurs de cette agression soient identifiés et traduits en justice.

Attristé de constater que de plus en plus de jeunes ont perdu le sens du respect et de la civilité envers leurs aînés. Les aînés sont un pilier fondamental de notre société et ils méritent tout notre respect et notre reconnaissance. Nous appelons donc les autorités à faire leur travail pour réglementer rigoureusement les sorties en mer. Les sorties en mer sont très appréciées dans notre archipel, mais elles ne doivent pas se faire au détriment de la sécurité et du respect des autres.