A Pointe-à-Pitre, "carnaval" ne rime pas avec "vente d’alcool"

Ceci est, en fait, un rappel : il est interdit de vendre de l’alcool ou des bouteilles en verre, durant les festivités carnavalesque, à Pointe-à-Pitre. L’un favorise la perte de contrôle et les autres peuvent être transformées en armes.

Chantal Horn, avec Nadine Fadel •

Ce n’est pas une nouveauté : la vente d’alcool et de boissons en bouteilles en verre est interdite, à Pointe-à-Pitre, sur la voie publique, aux abords des défilés carnavalesques. La municipalité et la communauté d’agglomération cap Excellence ont acté cette décision lors de la réunion hebdomadaire qu’elles organisent, en présence des carnavaliers et les forces de l’ordre. Comme les années précédentes, elles entendent accroitre la sécurité des adeptes de ces rassemblements populaires, qui doivent rester festifs. En effet, il s’agit de limiter les pertes de contrôle et, ainsi, les bagarres, ainsi que les accidents post-défilés.

Le fait est qu’une bouteille en verre peut servir de projectile ou d’arme par destination.

Le carnaval est un moment de liesse populaire, c’est un moment de joie, de bonheur, d’expression et, des fois, d’expression endimanchée de colère et de mécontentement. Mais, ça se fait sous la forme carnavalesque, sous la forme burlesque. Donc, il n’est pas question de laisser entacher une manifestation, par des consommations excessives d’alcool. Harry Durimel, maire de Pointe-à-Pitre

Cette interdiction est l’objet d’un arrêté municipal daté du 22 décembre 2022.

Des contrôles ont déjà en lieu, les dimanches de janvier, afin de veiller au respect de cette disposition. Mais le maire de Pointe-à-Pitre compte la population, pour adopter un comportement raisonnable.

J’espère qu’on n’aura même pas besoin de contrôler, parce que je ne suis pas un fanatique des interdictions et des brimades. Mais, j’ai des responsabilités civiles et, lorsqu’il y a un problème, le maire fait partie des premières personnes qui peuvent être placées en garde-à-vue, pour n’avoir pas pris les mesures adéquates. Donc, s’il y a des excès, ils seront constatés. Nous nous appliquons, avec la police nationale, à assurer une présence accrue sur le parcours, dans le centre-ville et ailleurs. Harry Durimel, maire de Pointe-à-Pitre

Ainsi, les contrevenants seront verbalisés.