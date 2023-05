Agression de lycéens de Massabielle : deux suspects interpellés

Au lendemain de l’agression de lycéens de la Maîtrise de Massabielle, à l’aide d’un couteau, deux suspects ont été interpellés, ce vendredi. La police nationale tient à rassurer les familles et la communauté scolaire : sur son domaine d’intervention, les agents sont bien présents, aux abords des établissements scolaires.

Nadine Fadel, avec Gessy Blanquet •

Deux individus ont été interpellés, dans le cadre de l’enquête sur l’agression avec arme blanche de lycéens, devant la Maîtrise de Massabielle, à la sortie des cours, en pleine après-midi, hier (jeudi 4 mai 2023).

Souvenez-vous, des élèves de première ont été victimes d’une tentative de racket, par des individus qui voulaient s’emparer de leurs téléphones portables. Devant leur opposition, trois adolescents ont reçu des coups de couteau ; un dans l’abdomen, un dans le dos et un troisième qui ne présentait qu’une égratignure. Leurs blessures étaient peu profondes, selon le témoignage de la directrice de l’établissement, qui s’est voulu rassurante, après les faits, malgré l'émoi provoqué par ces évènements.

Le reste de la communauté scolaire est resté un temps cloitré à l’intérieur, en attendant la sécurisation des abords du lycée.

Sitôt après cette agression, des voix se sont élevées pour dénoncer le manque de présence policière, aux abords des écoles, collèges et lycées de Pointe-à-Pitre.

Laurent Chavanne, directeur territorial de la police nationale de la Guadeloupe, dit comprendre l’appréhension des familles. Mais il affirme que les policiers, qui travaillent en étroite collaboration avec le rectorat et les acteurs de l’Education nationale, sont bien présents sur le terrain, particulièrement au niveau de ces sites et surtout aux horaires d’entrée et de sortie des usagers. Ils opèrent via des patrouilles, des surveillances discrètes, du ciblage ou sur signalement.

D’où l’intervention rapide des agents de la police nationale, hier, à Massabielle et l’interpellation rapide de personnes présumées impliquées, complète-t-il.