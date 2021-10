Agression présumée d'un Interne du CHU : le militant UTS-UGTG convoqué en correctionnelle, le 22 février 2022

Séverin Foule devra répondre des faits "d'atteinte à la personne, avec une ITT de plus de 8 jours" et de "dégradation de véhicule", le 22 février 2022, devant le tribunal correctionnel. Il conteste l'ensemble des accusations. Le militant UTS-UGTG a été libéré après 8 heures d'audition.

Nadine Fadel, avec Jean-Marie Mavounzy •

Aucune charge à caractère criminel n'a pas été retenue contre Séverin Foule, le militant UTS-UGTG visé par la plainte d'un Interne du Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe (CHUG), suite à une altercation survenue, entre les deux hommes, le jeudi 30 septembre 2021, dans le parking de l'hôpital.

Le gréviste a été remis en liberté, peu avant 18h30, après avoir été placé sous le régime de la garde à vue, ce mardi 5 octobre, au sein du commissariat de Pointe-à-Pitre. Son audition a duré 8 heures.

Pour autant, l'homme est convoqué, devant le tribunal correctionnel, le 22 février prochain, pour répondre de faits "d'atteinte à la personne, avec une ITT (Incapacité temporaire de travail) de plus de 8 jours" et de "dégradation de véhicule". En effet, le médecin plaignant a accusé Séverin Foule de l'avoir agressé et d'avoir endommagé sa voiture.

Le mis en cause conteste l'ensemble des accusations.

Pour son avocat, Maître Patrice Tacita, Séverin Foule a eu l'opportunité, aujourd'hui, de donner sa version des faits et de préciser le contexte dans lequel ils se sont déroulés. Client et défenseur feront de même, au tribunal.

Pour rappel, c'est pour une place de parking, que le différend entre les protagonistes de cette affaire a débuté, en marge de la mobilisation de l'UGTG contre la pass sanitaire et contre l'obligation vaccinale.

Maître Patrice Tacita, avocat du syndicat UGTG, aura "à coeur de démontrer", lors de la prochaine audience, que l'action syndicale ne peut être confondue avec de la délinquance :

Maître Patrice Tacita • ©Jean-Marie Mavounzy - Guadeloupe La 1ère

Plusieurs militants du syndicat UGTG étaient à l'extérieur du commissariat, quand Séverin Foule est sorti. L'homme a été accueilli au son du Ka.

©Jean-Marie Mavounzy

©Jean-Marie Mavounzy