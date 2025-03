Carnaval de Guadeloupe 2025 : les Kongos et les Karayib au rendez-vous de l'incontournable Mas Maten

C'est désormais une tradition des festivités du carnaval. Les Kongos et les Karayib se sont réunis à l'appel du groupe le Point d'Interrogation pour le traditionnel déboulé de Mas Maten. Ce samedi 1er mars, ils étaient une fois encore plusieurs milliers dans les rues de Pointe-à-Pitre.

Cela réunit chaque année près de 5000 personnes qui déboulent depuis le stade des Abymes jusqu'à Pointe-à-Pitre. Créé par le group a po "Le point d'interrogation", le Mas Maten est devenu un rendez-vous incontournable du carnaval de Guadeloupe. Enduis de roucou, habillés de coiffes et de costumes fabriqués à partir d'éléments naturels, les carnavaliers sont les Kongos et les Karayib, les populations historiques et originelles de la Guadeloupe.

Costumes magnifiques pour les Kongos et les Karayib du Mas Maten • ©Alexandre Houda - Guadeloupe la 1ère

Le déboulé est joyeux et toujours spectaculaire, pour le plus grand bonheur des touristes, toujours nombreux à admirer la Mas Maten qui se termine toujours par un passage symbolique devant le Mémorial ACTe. Ensuite viendra l'heure de se baigner dans la mer à Bas-du-Fort, une manière de se purifier pour le week-end gras à venir.