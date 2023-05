Deux élèves de la Maîtrise de Massabielle à Pointe-à-Pître agressés pour leur portable

Selon les premières informations recueillies sur place, les deux élèves faisaient partie d'un groupe qui se trouvait devant l'entrée de l'établissement. C'est à ce moment-là, que des individus ont voulu dérober leur téléphone portable. Devant leur résistance, les agresseurs s'en sont pris à eux les blessant avec une arme blanche. Légèrement blessés, ils ont été pris en charge par les pompiers et ont été conduits au CHUG

Difficile encore de connaître les circonstances précises de l'agression. Les élèves de l'établissement ont en effet l'habitude de stationner à l'entrée, quand ils arrivent ou quand ils sortent de l'établissement. Pourtant, ils savent tous et toutes que le pire peut se produire à tout moment.

Et le moment aura été ce jeudi après-midi, au cours duquel trois d'entre eux, élèves du lycée, ont été les victimes d'une agression parce qu'ils refusaient de se laisser dérober leur portable. Deux entre eux, âgés de 15 et 16 ans, ont été blessés par une arme blanche, l'un au ventre, l'autre dans le dos.

Immédiatement avertie, la directrice de la Maîtrise s'est rendue à l'extérieur, pour prendre en charge ses élèves, tout en ordonnant que l'établissement soit fermé le temps de maîtriser la situation afin de protéger les autres élèves.

Et dès la reprise en main de la situation, la directrice a pu en revenir à la normale, même si désormais cet incident vient rappeler la necessité d'imaginer autrement la protection et la sécurité de toute la communauté scolaire du collège et du lycée au sein de la maîtrise de Massabielle.