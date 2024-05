Feux tricolores : Pointe-à-Pitre retrouve ses couleurs !

Voilà des années que la grande majorité des feux tricolores de Pointe-à-Pitre est hors service. Les premières contraintes liées à ces dispositifs remontent à 2014, du fait des difficultés financières municipales, selon le directeur du développement du territoire.

Pour autant, la ville a lancé, le samedi 11 mai 2024, un vaste programme de réfection et de remise en service de plusieurs de ces équipements, qui remplissent un rôle important pour la sécurité des usagers de la route (piétons, deux-roues, automobilistes...). Ce projet vise à répondre à la forte demande de la population Pointoise, mais aussi des usagers de la ville, y compris de la police nationale qui signale un important taux d’accidents, dont plusieurs impliquant des scolaires sur le chemin de l’école.

Il ne s’agit pas simplement de fluidifier la circulation. Il s’agit surtout de sécuriser les principales voies d’accès à la ville, les principales voies de circulation et, aussi, d’apaiser cette circulation en ville.

Huit carrefours en seront à nouveau dotés : le boulevard du général De Gaulle et les carrefours du Port, du Quai Lefebvre, Frébault, Hincelin, de Nozières, Mortenol et Vatable. Tous seront opérationnels en septembre prochain, annonce la municipalité.

Il a fallu préalablement enlever les anciens mâts.

Se pose, à présent, la question de l’entretien de ce matériel coûteux. La ville assure qu’il est prévu dans le projet global. D’une part, il est question de l’investissement, de l’installation et de la mise en service des feux tricolores puis, par ailleurs, de leur maintien en état de fonctionnement régulier et en continu.

S’il y a une voiture, ou autre, qui casse un feu, il va être remplacé. Si une carte grille (on se sait jamais), elle sera là aussi remplacée. Pendant 5 ans, on a un contrat de maintenance et un contrat d’entretien, sur l’ensemble de ces 8 carrefours.