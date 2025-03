Parade du dimanche Gras à Pointe-à-Pitre : le défi de la sécurité

La commission de sécurité a validé la sécurité de la parade du dimanche Gras à Pointe-à-Pitre ce samedi. Une nouvelle vérification sera réalisée ce dimanche matin. Cette année encore des milliers de carnavaliers et spectateurs sont attendus. Pour l’occasion un important dispositif de sécurité sera mobilisé afin d’éviter tout débordement.

"Tout est ficelé, le programme, la sécurité. Il faut dire que depuis le mois de janvier, nous sommes rodés chaque dimanche pour les déboulés." Pour Francesca Faithfull, la vice-présidente de Cap Excellence, ce samedi matin, le plus dur est fait. La commission de sécurité vient de valider le dispositif de la parade de dimanche Gras et même si elle doit procéder à une nouvelle vérification ce dimanche matin, c'est un "ouf" de soulagement. Car le dimanche Gras fait partie de ces événements qu'il ne faut pas rater.

Des moyens humains importants

Le sous-préfet de Pointe-à-Pitre, Jean-François Moniotte, est bien de cet avis. Dimanche à l'ouverture, il sera sur le terrain aux côtés de la commission de sécurité pour la dernière vérification. Quant au dispositif déployé sur le terrain, il est très complet : 60 policiers, 3 pelotons de gendarmerie, 66 agents de sécurité privés, des secouristes et les policiers municipaux des Abymes et de Pointe-à-Pitre.

La police municipale sera en renfort ce dimanche 2 mars 2025 • ©Rémi Defrance - Guadeloupe la 1ère

Quatre postes de secours sont situés sur l’ensemble du parcours mais également un point de rassemblement des victimes au niveau de Paul Chonchon. Podium et tribune, elles, sont déjà installés, il ne manque plus que les barrières et la sonorisation sur l’ensemble du parcours. Tout sera finalisé ce dimanche matin.

La circulation sera fermée dès 9h ce dimanche matin à Pointe-à-Pitre 02/02/2025 • ©Rémi Defrance - Guadeloupe la 1ère

Fermeture de la circulation dès 9h

Les forces de l'ordre seront mobilisées sur le terrain très tôt et les axes fermés à la circulation dès 9h du matin. C’est donc dans un climat de sérénité que la grande parade du dimanche gras débutera avec le départ du premier groupe Baduc fanfare, aux alentours de midi.