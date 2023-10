Pointe-à-Pitre : un caveau profané au cœur du cimetière

Un caveau du cimetière de Pointe-à-Pitre a été profané, cette semaine. Il n’y a pas eu d’atteinte aux dépouilles, ni de vol d’objets. Mais la famille Domichard est sous le choc. Un de ses membres témoigne.

Jordi Rayapin, avec Nadine Fadel •

Grille métallique arrachée, carreaux et pots cassés, déchets de toutes sortes éparpillés... à quelques jours de la Toussaint, Eric Domichard, qui s’apprêtait à honorer ses défunts, comme chaque année, a découvert avec stupéfaction le saccage du caveau familial, au sein du cimetière de Pointe-à-Pitre.

Rien n’a été dérobé et les tombes n’ont pas été ouvertes, mais un véritable saccage a été perpétré.

Ce sont les services de la mairie qui ont constaté cet acte répréhensible avant-hier (vendredi 27 octobre 2023) et l’ont informé.

Eric Domichard refuse de parler de vandalisme ; pour lui, il s’agit bien d’une profanation. C’est "comme si on avait pénétré la chambre de ma mère, de mon père... et c’est ça qui est gênant", explique-t-il.

Il s’est rendu sur les lieux samedi. Très choqué, il raconte l’état dans lequel il a trouvé le monument funéraire :

Nous avons un grand respect de nos morts et, en cette veille de Toussaint, c’est une grande émotion, pour ma famille, de savoir que nous avons pu être atteints comme ça dans notre intimité. Eric Domichard, membre de la famille victime d’une profanation

Le caveau a été nettoyé et remis en état hier matin, par la famille. Replacer la porte, qui était bien scellée et a été défoncée, prendra en revanche plus de temps.

Pour rappel, la dégradation de tombeaux, sépultures ou monuments édifiés à la mémoire des morts est un acte puni par le Code Pénal. Les auteurs encourent une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende.