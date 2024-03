Réouverture du Centre des métiers d'arts : le tout public invité à développer sa créativité

Certains ont craint sa fermeture définitive mais, comme annoncé en août 2023, la municipalité de Pointe-à-Pitre a revu la gouvernance du Centre des métiers d’arts, puis a rouvert l’établissement. Des journées portes ouvertes y ont été organisées, en fin de semaine. L’occasion pour le tout public de mettre les mains dans l’argile, ou de s’initier à la fabrication de panier en osier.

D. Frediani, L. Ade, T. Sauvaud, avec L. Séné et N. Fadel •

Le Centre des métiers d’arts (CMA) de Bergevin, à Pointe-à-Pitre a repris ses activités, le mercredi 20 mars 2024.

Il y a un peu plus de six mois, cet établissement, créé en 1973 et devenu en 1991 un centre de formation agréé par l’Etat, a dû fermer ses portes. L’association gestionnaire était en proie à d’importantes difficultés financières. Selon la volonté du maire Harry Durimel, des démarches ont été entreprises, dans le but de changer le mode de gouvernance du CMA et de mettre en place une organisation adéquate. Le Centre dépend désormais de la ville.

Le tout public peut donc à nouveau y être accueilli pour suivre des cours dans différentes disciplines artistiques et créatives.

En fin de semaine dernière, des journées portes ouvertes ont permis de relancer l’activité de la structure.

Au fil des ans, le Centre des métiers d’arts a préparé de nombreux jeunes bacheliers de Guadeloupe, Martinique, Guyane, Saint-Martin aux concours d’entrée dans les grandes écoles d’art, via sa classe préparatoire "Art et design". Celle-ci ne rouvrira que d’ici septembre 2025.

Le catalogue proposé sur place est riche de nombreux ateliers : initiation au dessin, arts plastiques, marionnette et masques, modelage et poterie, couture, initiation au modelage, initiation à la BD, illustration, texte et image, initiation à la photographie...

Outre ceux qui envisagent d’en faire un métier, le CMA accueille aussi le tout public, en particulier les personnes qui veulent exprimer leurs fibres artistiques.

Des reporters en herbe ont assisté à des ateliers de poterie, de vannerie et de couture, qui s’adressaient notamment à des scolaires, vendredi.

REPORTAGE/

Ce reportage a été réalisé par des élèves des lycées "Fausin Fleret" de Morne-à-l’Eau et "Sony Rupaire" de Sainte-Rose, coachés par des professionnels de Guadeloupe La 1ère, dans le cadre de la Semaine de la presse et des médias dans l’école.

Reporteurs (stagiaires) : Dune Frediani, Lison Ade, Thomas Sauvaud

Tutrice : Laura Séné

Monteur : Marius Avril

Mixeur : Gilbert Barnabot