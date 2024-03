Sécurité : Le pavé dans la mare d'Harry Durimel

Partager :

Les difficultés de maintenir la sécurité des biens et des personnes pèsent sur toute la Guadeloupe et peut-être plus particulièrement dans la ville de Pointe-à-Pître. Une ville pourtant d'escale pour les bateaux de croisières mais une ville où, bien souvent, les habitants comme les touristes, ont à craindre à tout moment d'éventuelles agressions. Lassé de tout cela, le maire de Pointe-à-Pître s'est fendu d'un message audio qui fait le buzz en cette après-midi dominicale, et provoque déjà de nombreuses réactions aussi bien officielles que sur les réseaux sociaux

On croyait en effet la ville de Pointe-à-Pître prête à livrer bataille à tous ceux qui veulent ternir son image. Une bataille certes contre ceux qui la salissent et qui suscitent les pires commentaires de tous ceux qui la visitent. Mais surtout, une bataille contre les actes de délinquance que l'on enregistre au quotidien et contre ceux qui les commettent. Il y a quelques jours, le conseil de lutte contre la délinquance a été réactivé, réunissant ainsi les efforts de tous les partenaires concernés, avec en premier lieu les services de l'Etat au nombre desquels la Justice et la Police Nationale, mais aussi, la mairie et ses services dédiés, les associations ad hoc et même les commerçants. Les marchandes du marché aux épices, le passage obligé des croisiéristes • ©Guadeloupe la 1ère Une réactivation synonyme de la prise en compte du problème à sa juste valeur et de l'évaluation des moyens qui sont à mettre en œuvre pour contrer la délinquance sous toutes ses formes qui sévit dans la ville. Mais ce dimanche, c'est le ras-le-bol d'Harry Durimel qui s'exprime sur les réseaux sociaux et qui surprend tout le monde. L'homme annonce même qu'il ne se sent même pas prêt à continuer une telle mission d'élu. Les réactions ne se sont pas fait attendre. C'est d'abord le Préfet de Région qui souligne les moyens humains sollicités pour garantir la sécurité dans la ville un tel jour. Pour assurer la sécurité de la population de Pointe-à-Pitre et des croisiéristes, le Préfet, en lien avec le Directeur Territorial de la Police Nationale, ont déployé 30 effectifs de la police nationale, répartis en 7 équipages. Le Préfet remercie les policiers nationaux et municipaux présents ce jour sur le terrain, comme tous les autres jours de l'année. Préfecture de la Guadeloupe C'est ensuite l'opposition pointoise qui, par les mots de Badi Faddoul, qui impute au maire l'état de la ville, conséquence selon lui de "4 années d’errance aux commandes de la ville.' Tel un touriste hébété qui vient de découvrir l’état de déliquescence avancée de la ville de Pointe-à-Pître, l’actuel maire, en charge de la commune depuis bientôt 4 ans, vient semble t’il de se réveiller d’un long coma. A travers un audio qu’il a adressé à la presse, le maire, osant pour une fois s’aventurer dans sa commune, a dressé le terrible constat de son échec que nous relevons depuis son installation.... En faisant une déclaration aussi ahurissante, le maire vient aussi de planter le dernier clou sur le cercueil de l’activité économique de la ville, que les commerçants s’échinent années après années de relever sans aide significative d’aucune collectivité ni établissement public. ... Badi Faddoul, conseiller municipal de Pointe-à-Pître Enfin, au nombre des réactions déjà reçues, il y a celle du syndicaliste Mario Varo de la CFTC Territoriaux qui estime que la ville est : ... devenue depuis tantôt, un navire ivre sans capitaine balloté au gré des vents. Mario Varo CFTC Territoriaux Avant de conclure que son syndicat à pour principes de ne jamais soutenir "un déserteur, un capitaine qui quitte le navire avant les femmes et les enfants." Des mots qui sont bien en deçà de tous ceux qui sont exprimés depuis la publication du message audio du maire de Pointe-à-Pître. En attendant, et jusqu'au moment de cette publication, aucune agression n'avait été signalée pour ce dimanche où la ville accueillait le MSC Seaside avec ses 5179 passagers. Le MSC Seaside sur le quai de croisière de Pointe-à-Pître • ©Guadeloupe la 1ère Harry Durimel sera l'invité de Claude Danican ce lundi 25 mars 2024 à 6h15 sur Guadeloupe la 1ère la Radio.

