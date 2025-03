Une nouvelle escouade de réserve de la marine nationale annoncée à Pointe-à-Pitre

Le ministre des armées, Sébastien Lecornu a annoncé la création de sept nouvelles escouades de réserves de la marine nationale pour renforcer la sécurité des côtes françaises. En Outre-mer, les villes de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe et Nouméa en Nouvelle Calédonie sont concernées.

Jusqu'à présent, il existait deux escouades de réserve de la Marine Nationale en France, à Bayonne et à la Rochelle. Désormais il y en aura sept nouvelles, dont deux en Outre-mer : Pointe-à-Pitre en Guadeloupe et Nouméa en Nouvelle Calédonie. Sur la façade Atlantique : à Saint-Malo/Saint-Cast, à Concarneau et à Saint-Nazaire/Piriac-sur-Mer. Une création qui devrait intervenir dès la période estivale en France. L'annonce a été faite par le Ministre des armées Sébastien Lecornu sur son compte X.

Nous continuons la montée en puissance de la réserve opérationnelle en soutien et renfort de nos armées.



Création cet été de sept nouvelles escouades de réserve côtières de la @MarineNationale.



Sur la façade Atlantique : à Saint-Malo/Saint-Cast, à Concarneau et à… — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) March 26, 2025

Les réservistes opérationnels qui serviront au sein de ces escouades participeront à la sécurisation des côtes françaises, en renfort de la posture permanente de sauvegarde maritime de la Marine nationale. Elles emploieront environ 3 000 réservistes opérationnels et seront équipées de vecteurs nautiques, routiers, et à terme aériens sous la forme de micro-drones.

2025 est une année charnière pour nos armées, après sept ans de remontée en puissance qui permettent de mesurer des premiers résultats et de poursuivre l’effort du réarmement dans la programmation militaire de notre pays, qui prévoit un doublement inédit des crédits de la mission défense sur la période 2017-2030. Sébastien Lecornu, ministre des armées

D'ici 2030, comme prévu en loi de programmation militaire, la réserve côtière comptera, en métropole, trois flottilles regroupant chacune 10 escouades, ainsi que 6 escouades en outre-mer.

Elles viennent renforcer les moyens mis en œuvre par la Marine nationale dans le cadre de la posture permanente de sauvegarde maritime en métropole et dans les DROM-COM. Elles complètent (jusqu‘à six nautiques des côtes dans un premier temps) l’actuel dispositif en profondeur de surveillance générale des approches maritimes, et sont employées dans un cadre d’action intégré, comprenant à la fois des missions militaires de défense maritime du territoire et interministérielles d’action de l’État en mer.

Leurs missions concernent, outre le renseignement et la surveillance des côtes, la protection de l'environnement.