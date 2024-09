Université des Antilles : près de 1700 nouveaux étudiants accueillis sur les campus de Guadeloupe

À son tour l'université des Antilles a organisé sa journée d'accueil aux nouveaux étudiants. Un moment important pour tous ces jeunes qui découvrent le campus et un fonctionnement totalement différent du lycée. Il s'agit d'une matinée d'informations où les élèves sont guidés pour mieux aborder leur année d'études supérieures sur le campus.

Alexandre Houda, Carole Petit •

L'université des Antilles accueille ce jeudi les nouveaux étudiants sur les différents UFR des deux campus, Fouillole à Pointe-à-Pitre et Camp Jacob à Saint-Claude. En tout, ce sont près de 1700 nouveaux venus sur le Pôle de Guadeloupe. Pour Michel Geoffroy, le Président de l'Université, les chiffres parlent d’eux-mêmes.

On a 15% d'étudiants en plus par rapport à l'an dernier, sachant que la population de lycéens diminue ainsi que la population guadeloupéenne. C'est un bel objectif atteint grâce à toutes les équipes pédagogiques. Michel Geoffroy, Président de l'UA

Cette année, le mot d'ordre est le bien-être et la santé des étudiants.

Michel Geoffroy, Président de l'Université des Antilles • ©Alexandre Houda et Rémi Defrance - Guadeloupe la 1ère

Et pour rendre la vie universitaire plus facile, les étudiants ont lancé il y a quatre ans une application qui simplifie la vie des étudiants, que ce soit pour les cours en ligne où la vie au sein de l'université. Ethan Rinaldo est étudiant en doctorat de Mathématiques, il travaille cette année sur l'appli.

Ethan Rinaldo, étudiant en doctorat de mathématiques • ©Alexandre Houda et Rémi Defrance - Guadeloupe la 1ère

Une idée que Noa et Ahn-Lee trouvent formidables. Pour leurs premiers pas sur le campus, ces ex-lycéennes scientifiques sont ravies.

Noa et Ahn-Lee, nouvelles étudiantes • ©Alexandre Houda et Rémi Defrance - Guadeloupe la 1ère

Noa, est inscrite en première année de médecine. Elle a bien sûr un peu d'appréhension mais elle se sent soutenue par les étudiants de 2ème et 3ème année. Elle est sur un groupe whatsapp créé pour les aider. Ahn-Lee, elle, est inscrite en STAP et est impatient de commencer le sport comme les cours.