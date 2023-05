Visite en Guadeloupe d’Eric Dupond-Moretti : première série d’annonces en réponse aux attentes des acteurs de la justice

Début de visite ministérielle en Guadeloupe, pour Eric Dupond-Moretti et premier bain de foule, au tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre. Escorté par le préfet Xavier Lefort, le garde des Sceaux a été accueilli par le personnel de la juridiction avec, en tête, la présidente Hélène Judes, le procureur de la République Patrick Desjardins, ou encore le directeur de greffe Carounagarane Ady.

Un temps d’échange avec les acteurs des lieux a été organisé dans une salle d’audience, en présence de la presse.

Face aux importantes attentes des personnels du monde judiciaire, en Guadeloupe, le ministre de la justice n’a pas tardé à faire des annonces.

Alors que tous s’accordent à dire que les moyens humains sont très insuffisants (c’est l'un des principaux griefs en Guadeloupe), Eric Dupond-Moretti a promis la création de quatre postes de magistrats supplémentaires, sur le ressort du Tribunal de grande instance, d’ici à septembre 2023 ; trois seraient affectés au siège et un au Parquet.

Par ailleurs, les huit contractuels du tribunal de Pointe-à-Pitre bénéficieront de contrats à durée indéterminée (CDI) très prochainement, a promis le membre du gouvernement.

La justice a été abandonnée depuis 30 ans. Il faut naturellement que nous apportions des personnels supplémentaires. La justice en a besoin, la justice le mérite et nos compatriotes attendent du service public de la justice, que la justice soit plus proche d’eux et plus rapide. Voilà l’objet de mon déplacement.

Eric Dupond-Moretti, garde des Sceaux