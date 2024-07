Bernard Pancrel, l'ancien maire de Saint-François, officiellement démissionné de tous ses mandats par arrêté préfectoral

Le Préfet de Guadeloupe a signé l'arrêté portant démission de tous les mandats de Bernard Pancrel, conseiller municipal et maire de Saint-François, conseiller communautaire à la Riviera du Levant et conseiller régional. Un arrêté qui fait suite à la condamnation de l'ancien maire par le Tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre. Dans le même temps, un conseil municipal est convoqué le 16 juillet à Saint-François pour élire un nouveau maire.

L'arrêté n° SG/DCL/BCL du 5 juillet 2024 portant démission d'office de Monsieur Bernard PANCREL de ses mandats de conseiller municipal et maire de la commune de Saint-François, conseiller communautaire et deuxième vice-président de la communauté d'agglomération "La Riviera du Levant", et conseiller régional de la Guadeloupe a été signé et publié par le Préfet de Guadeloupe Xavier Lefort.

Une conséquence de la condamnation de l'ancien maire pour favoritisme, faux et usage de faux par le Tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre le 2 juillet dernier. Bernard Pancrel a écopé de 18 mois de prison avec sursis, 15 000 euros d'amende et surtout 5 ans d'interdiction d'exercer un mandat public et 10 ans d'inéligibilité, le tout soumis à exécution provisoire.

Un conseil municipal convoqué le 16 juillet 2024

Suite à l'arrêté, la direction générale des services de la commune de Saint-François a adressé à tous les membres du conseil municipal, une convocation d'une réunion du conseil, le 16 juillet à 18h en mairie, afin de procéder à l'installation d'un nouveau conseiller à la place de Bernard Pancrel, mais surtout à l'élection d'un nouveau maire et de ses adjoints.