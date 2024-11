Génération 2000 : le pari réussi de Frantz Romain, jeune patron garagiste guadeloupéen

Depuis tout petit, Frantz a toujours aimé la mécanique. Mais de là à en faire son métier, ça n’a pas été si simple. Il a d’abord passé son CAP de mécanique automobile pour travailler chez les autres. Et à 27 ans, il a finalement décidé d’ouvrir son propre garage, chez lui, à Saint-François. Sans jamais se décourager, et malgré les difficultés, il est allé au bout de son rêve.

Frantz Romain a réalisé son rêve il y a deux ans. Monter son propre garage automobile et en devenir le patron. Au départ c'est son frère qui faisait de la mécanique. Il touchait un peu avec lui et ça l'a très vite passionné. Frantz commence à travailler dans différents garages mais très vite il décide de travailler à son compte. Il passe son CAP de mécanique et créé son entreprise.

Pour sa famille, ce n'est pas une surprise car la passion de la mécanique lui est venue très jeune.

Il démontait tout ce qui lui tombait sous la main. il démontait tout de A à Z et remontait. Christine Romain, mère de Frantz

Aujourd'hui, installé à Saint-François comme mécanicien automobile, ce sont les voitures de ses clients qu'il démonte et remonte. Dans le quartier, on lui fait confiance.

Les voisins de Frantz Romain lui font confiance pour réparer leur voiture • ©Patrice Gonfier - Guadeloupe la 1ère

Une belle évolution pour le jeune homme qui a investi dans l'achat de deux ponts et d'une valise de diagnostic. Pour cela il a bénéficié de l'aide de l'Adie (Association pour le droit à l'initiative économique). Mais Frantz ne compte pas s'arrêter là, son dernier projet, construire un four à peinture automobile.

Reportage