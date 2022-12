VIDEO. Visite du "Village enchanté des Karioua", à Saint-François

Que serait Noël sans ses illuminations ? Les décorations lumineuses sont une véritable passion, pour la famille Karioua, à Saint-François. Tout a commencé modestement, en 2003, avec les premières guirlandes. Aujourd'hui, c'est tout un village qui s'illumine. Les cinq maisons de la propriété familiale sont éclairées du 1er décembre jusqu'à l'épiphanie... pour le bonheur de nombreux visiteurs.

Mickaël Bastide, avec Nadine Fadel •

Noël rime, pour beaucoup, avec illuminations. C’est ainsi que, dès la tombée de la nuit, certaines habitations se parent de leurs habits de lumières, à grand renfort de guirlandes, de suspensions, de personnages féériques, qui brillent de mille feux. Le choix de décorations, électriques ou solaires, est chaque année étoffé, dans les commerces de l’archipel, à l’approche des fêtes de fin d’année.

A Pombiray/Saint-François, dans le quartier de Loyette, une famille se fait le plaisir d’offrir au voisinage un spectacle hors du commun, fait d’illuminations de Noël ; ce, depuis 19 ans.

Nous sommes allés visiter le "Village enchanté des Karioua", tout comme des dizaines d’autres riverains, dont il fait le bonheur.

De 18h00 à 23h00, du 1er décembre au jour de l’Epiphanie, la propriété familiale des Karioua rayonne.

C’est le patriarche qui a débuté cette belle aventure, en 2003, puis qui a convaincu ses frères de le suivre dans son univers ; et les enfants du clan sont déjà prêts à prendre la relève !

Les Karioua ne regardent pas à la dépense et ont consacré à leur passion un budget allant de 500 et 1000 euros, sans compter l’augmentation de la facture d’électricité, sur cette période.

Illuminer, cela demande aussi du temps et de l’énergie, entre l’élagage des arbres, la tonte de la pelouse, l’installation et le câblage de tous les accessoires.

Qu’à cela ne tienne, faire vivre la magie de Noël, cela n’a pas de prix !

REPORTAGE/

Rédacteur et JRI : Mickael Bastide

Monteur : Frédéric Fidelin

Mixeur : Justin Mirval