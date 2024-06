GreenDays 2024 : dimanche 2 juin, jour de "nettoyage de plages géant !" en Guadeloupe

Pas encore de programme ce dimanche ? Et si vous rejoignez le mouvement GreenDays Beach ? Ce nettoyage géant de quatre plans d’eau de Guadeloupe est prévu de 9h à 12h. Objectifs : réduire les déchets, prévenir la pollution marine et sensibiliser les usagers, notamment. 2000 participants sont attendus.

Les GreenDays sont déclinés en Guadeloupe, mais aussi en Guyane et dans l’Hexagone. Ses concepteurs parlent du "plus grand évènement engagé des Antilles-Guyane". Après des manifestations plurielles organisées sur trois jours (opérations de sensibilisation, rencontres... à destination et avec les professionnels, les scolaires et le grand public), du 30 mai au 1er juin, place ce dimanche au "nettoyage de plages et plans d’eau géant".

Pour la deuxième édition de cette initiative éco-citoyenne, les participants sont attendus de 9h00 à 12h00, sur quatre sites :

La plage de Viard, à Petit-Bourg ;

La plage des Galbas, à Sainte Anne ;

La plage de l’Anse Maurice, à Petit-Canal ;

Le parcours sportif de Lauricisque, à Pointe-à-Pitre.

Tout le matériel nécessaire sera fourni aux bénévoles sur place.

Après la collecte des déchets, ceux-ci seront triés et pesés, pour un bilan précis.

La Green Agency International et l’association Comforgood entendent ainsi valoriser et prêter main-forte aux structures locales déjà mobilisées dans des actions de réduction des déchets et de protection de l’environnement.

Chacun, petits et grands, est invité à s’impliquer, gratuitement et sans inscription.

Des personnalités ont accepté de joindre ce mouvement : Indira Ampiot, Miss France 2023, est la marraine de l’opération, tandis que le champion de France de sculptures sur sable, Stephen Lozza, réalisera une œuvre géante et éphémère à Sainte-Anne. L’artiste proposera aussi des ateliers aux plus jeunes.

En 2023, pour la première édition des GreenDays Beach, 3800 kg de déchets avaient été ramassés, sur les quatre sites choisis.