Grève Air Antilles : le cri de désespoir du personnel au sol adressé aux pilotes

Dans un communiqué, le personnel au sol d'Air Antilles exprime son désarroi face à cette grève des pilotes commencée depuis le 14 juillet, et qui met en péril leur emploi.

Face à un mur, c'est une bouteille à la mer qui a été lancée en direction des pilotes, pour qu'un terrain d'entente soit trouvé avec la direction de la compagnie.

10 jours de grève : Avez-vous pensé un instant à vos Collègues du Sol qui galèrent au quotidien et se tuent pour maintenir notre activité ; donc en partie GARANTIR aussi VOS EMPLOIS et SALAIRES ! VOTRE BUT EST-IL DE TOUS nous jeter à la rue !